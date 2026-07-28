ΕΡΤ: Νέα σειρά μικρού κύκλου φωτίζει πτυχή από τη ζωή του σπουδαίου αρχιμουσικού Δημήτρη Μητρόπουλου

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Μία ακόμα νέα σειρά, που θα βασίζεται στο βιβλίο και θεατρικό έργο «Ανεμοστρόβιλοι του Πεπρωμένου-και άλλα θεατρικά…» του διακεκριμένου δραματουργού/σκηνοθέτη/συγγραφέα/στιχουργού Χριστόφορου Χριστοφή (εκδ. Νίκας) με τη διεθνή διαδρομή και την δεξιότητα να διασχίζει με άνεση τα είδη έκφρασης (θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση), έλαβε έγκριση από την ΕΡΤ ως σειρά μυθοπλασίας μικρής φόρμας με προορισμό κατ’ αρχήν το ERTFLIX.

Η ιστορία της έχει επίκεντρο τη συνάντηση του διεθνή Έλληνα αρχιμουσικού Δημήτρη Μητρόπουλου με την Άλμα Μάλερ, χήρα του Γούσταβ Μάλερ στην Καλιφόρνια μεταξύ 1949 και 1952.

Ο «ιεροφάντης της μουσικής», όπως χαρακτηρίζει τον Δημήτρη Μητρόπουλο ο συγγραφέας/ιστορικός Γουίλιαμ Ρ. Τρότερ στην ομότιτλη βιογραφία του, συναντά την Άλμα Μάλερ, αρχικά στη Νέα Υόρκη, για να της ζητήσει την άδεια να διευθύνει μία συμφωνία του συνθέτη, άγνωστη ακόμη στο κοινό.

Υπάρχουν, ωστόσο, πολλές αναφορές από τους ήρωες σε προγενέστερα γεγονότα του 20ού αιώνα: Μεσοπόλεμος, άνοδος του ναζισμού στη Γερμανία, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Το έργο συνολικά θέτει ερωτήματα για τη τέχνη, τη ζωή, τον θάνατο και τα παιχνίδια της μοίρας.

Στη μίνι σειρά 10 επεισοδίων, σε σενάριο Μπάμπη Σπανού η πλοκή είναι κάπως διαφοροποιημένη και περιγράφει την ιστορία ενός ηθοποιού που αλληλοεπιδρά με τους πραγματικούς ήρωες του θεατρικού έργου στο οποίο συμμετέχει. Τη σκηνοθεσία θα κάνουν οι Γιώργος Παπαθεοδώρου και Γιάννης Καλογερόπουλος.

Για την ιστορία το «Ανεμοστρόβιλοι του Πεπρωμένου» έλαβε μορφή ψυχολογικού έργο σε κείμενο και σκηνοθεσία του Χριστόφορου Χριστοφή και παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2024 στην Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τους Νικόλα Παπαγιάννη στο ρόλο του Μητρόπουλου, Κωνσταντίνα Τάκαλου ως Άλμα Μάλλερ, Δημήτρη Μαύρο στο ρόλο του Φέλιξ και Αλμπέρτο Φάις ως Κλάους Μαν.

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