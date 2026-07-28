Σύλληψη «Έντικ»: Γιατί η έκδοσή του αν γίνει στην Ελλάδα μπορεί να κρατήσει εβδομάδες ή και μήνες

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Η σύλληψη του «Έντικ» στο Ντουμπάι, ήχησε ευχάριστα στις ελληνικές Αρχές, ωστόσο δεν είναι βέβαιο αν ο φερόμενος ηθικός αυτουργός των εκτελέσεων μελών της Greek Mafia θα εκδοθεί στην Ελλάδα.

Αυτό γιατί υπάρχουν μία σειρά από νομικά ζητήματα, αλλά και το εμπόδιο που λέγεται… Ρωσία. Η Μόσχα έστειλε έγγραφο πριν μερικές ημέρες στις Ελληνικές Αρχές, αλλά και στα Η.Α.Ε, όπου ζητάει την έκδοση του αρχηγού της εγκληματικής ομάδας καθώς έχει ρωσική υπηκοότητα και τονίζουν ότι στην Ελλάδα κινδυνεύει η ζωή του.

Γι αυτό και υπάρχει μία επιφυλακτικότητα για το αν θα εκδοθεί τελικά στην Ελλάδα, αλλά και το πόσο θα διαρκέσει η όλη διαδικασία.

Ο ποινικολόγος Θανάσης Καραγιάννης, μετά τη σύλληψη του Έντικ στο Ντουμπάι, τόνισε πως η έκδοσή του παρουσιάζει «σημαντικές νομικές δυσκολίες» και είναι πιθανό να εξελιχθεί σε μια μακρά δικαστική διαδικασία.

«Έχει ζητηθεί ήδη μία φορά και έχει απορριφθεί η έκδοσή του, άρα υπάρχει ένα νομικό προηγούμενο και το Ντουμπάι μπορεί να απορρίψει εκ νέου το ελληνικό αίτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Η υπόθεση περιπλέκεται από τη στιγμή που η Ρωσία έχει ζητήσει τη μεταφορά του εκεί καθώς ο “Έντικ” διαθέτει διπλή υπηκοότητα» πρόσθεσε.

«Δεν είναι τόσο απλό. Η διαδικασία θα κρατήσει αρκετό καιρό και, ακόμη κι αν αποφασιστεί η έκδοσή του, θα πρέπει να φανεί αν το Ντουμπάι θα δώσει προτεραιότητα στην Ελλάδα ή στη Ρωσία», σημείωσε. Εξήγησε πως ακόμη κι αν αποφασίσουν οι Αρχές στο Ντουμπάι να εκδοθεί στην Ελλάδα, η διαδικασία μπορεί να πάρει ως και έξι μήνες

«Ακόμη και στην Ελλάδα, ένα αίτημα έκδοσης μπορεί να διαρκέσει από έναν έως και έξι μήνες. Άρα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις διαδικασίες της δικαιοσύνης στο Ντουμπάι», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως είναι στα μείον το γεγονός ότι ήδη ένα πρώτο αίτημα των ελληνικών Αρχών είχε απορριφθεί.

«Η απόφαση της απόρριψης θα μπορούσε να είναι η διπλή υπηκοότητα. Θα μπορούσε να είναι ότι το Ντουμπάι θεωρεί πως κινδυνεύει στην Ελλάδα. Έχουμε δει ακόμη και ευρωπαϊκές χώρες να αρνούνται εκδόσεις προς την Ελλάδα, επικαλούμενες τις συνθήκες κράτησης στις ελληνικές φυλακές», ανέφερε, ενώ δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός ότι τα ΗΑΕ ενημέρωσαν την Ελλάδα για τη σύλληψη με μεγάλη καθυστέρηση, καθώς ο Εντικ είναι στα χέρια τους εδώ και 3 εβδομάδες, ενώ το επιβεβαίωσαν στην Αθήνα πριν λίγες ημέρες.

«Μου κάνει εντύπωση ότι συνελήφθη πριν από περίπου 15 ημέρες και οι ελληνικές αρχές ενημερώθηκαν πολύ αργότερα. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που εδώ και χρόνια οι ελληνικές αρχές προσπαθούν να συλλάβουν, αλλά δεν μπορούσαν επειδή βρισκόταν στο Ντουμπάι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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