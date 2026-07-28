Λουκέτο σε 11 καταστήματα της MERE λόγω ρωσικών κυρώσεων – Αγωνία για 170 εργαζόμενους 

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Λουκέτο στο δίκτυο καταστημάτων της Mere στην Ελλάδα έφερε η ενεργοποίηση της 21ης δέσμης κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας.

11 υποκαταστήματα στην Ελλάδα

Η ρωσικών συμφερόντων εταιρεία εκπτωτικών σούπερ μάρκετ δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη. Στη χώρα μας έχει 11 υποκαταστήματα σε Εύοσμο, Λάρισα, Τρίπολη, Κόρινθο, Αγρίνιο, Αμαλιάδα, Τρίκαλα, Καλαμάτα, Γιαννιτσά, Πτολεμαΐδα και Βέροια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις στους Andrey Schneider και Sergey Schneider, συνιδρυτές και συνιδιοκτήτες του ομίλου Svetofor, επειδή δραστηριοποιούνται στα κατεχόμενα από τη Ρωσία ουκρανικά εδάφη, ενώ ο επίσημος ιστότοπός της εταιρείας παρουσιάζει την Κριμαία ως τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

170 εργαζόμενοι

Η εταιρεία ως εκ τούτου θα παύσει άμεσα τη δραστηριότητα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα επηρεάζονται 170 εργαζόμενοι, που κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι.

Την παρέμβαση της κυβέρνησης για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι ζήτησε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πέλλας.

Οι εργαζόμενοι στο κατάστημα των Γιαννιτσών δε, εξέφρασαν την ανησυχία ότι σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας των καταστημάτων της Mere, δεν θα είναι σε θέση να πάρουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβουν επίδομα ανεργίας.

Παρέμβαση από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πέλλας

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πέλλας ζητεί κυβερνητική παρέμβαση, προειδοποιώντας για κινδύνους ακόμη και ως προς την έκδοση των εγγράφων που απαιτούνται για λύση συμβάσεων και παροχές ανεργίας. Ζητεί να εξεταστεί κάθε νόμιμη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας και να διασφαλιστούν μισθοί, εισφορές και εργασιακά δικαιώματα.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πέλλας εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις σοβαρές επιπτώσεις που δημιουργούνται στους εργαζόμενους της εταιρείας MERE Ελλάδας μετά την άμεση εφαρμογή των ευρωπαϊκών κυρώσεων που αποφασίστηκαν σε βάρος των ιδιοκτητών του ομίλου.

Οι κυρώσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να ανασταλεί άμεσα η λειτουργία των καταστημάτων της εταιρείας σε ολόκληρη τη χώρα, δημιουργώντας συνθήκες πλήρους αβεβαιότητας για περίπου 170 εργαζόμενους που απασχολούνται στα 11 καταστήματα της MERE στην Ελλάδα.Α

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στο κατάστημα των Γιαννιτσών, όπου σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Διοίκησης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πέλλας με εργαζόμενους της επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εργαζόμενοι εξέφρασαν την αγωνία τους για το εργασιακό τους μέλλον, δηλώνοντας ότι μέχρι την επιβολή των κυρώσεων η εργοδότρια εταιρεία ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της απέναντί τους, καταβάλλοντας κανονικά τους μισθούς και τηρώντας τις εργασιακές της υποχρεώσεις.

Σήμερα, όμως, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κατάσταση, χωρίς να γνωρίζουν αν και πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην εργασία τους.

Παράλληλα, εκφράζουν τον έντονο φόβο ότι, σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης, ενδέχεται να μην μπορούν να λάβουν ούτε τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας τους και την υπαγωγή τους στις παροχές ανεργίας της ΔΥΠΑ, καθώς, σύμφωνα με όσα τους έχουν γνωστοποιηθεί, έχουν δεσμευθεί τα περιουσιακά στοιχεία και η δυνατότητα οικονομικών συναλλαγών της εταιρείας.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πέλλας θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε παράπλευρες απώλειες διεθνών ή ευρωπαϊκών πολιτικών αποφάσεων.

Οι άνθρωποι αυτοί δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις αιτίες που οδήγησαν στην επιβολή των κυρώσεων και δεν είναι δυνατόν να βρεθούν χωρίς εργασία, χωρίς εισόδημα και χωρίς τη δυνατότητα άσκησης ακόμη και των νόμιμων δικαιωμάτων τους.

Η Πολιτεία οφείλει να εξαντλήσει κάθε νόμιμη δυνατότητα ώστε η εφαρμογή των κυρώσεων να μην οδηγήσει στην απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας.

Για τον λόγο αυτό ζητούμε την άμεση κινητοποίηση όλων των αρμόδιων Υπουργείων, καθώς και των τοπικών πολιτικών και αυτοδιοικητικών αρχών, προκειμένου να αναζητηθούν άμεσα όλες οι νόμιμες λύσεις που προβλέπονται από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Την άμεση παρέμβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αναζήτηση λύσης που θα επιτρέψει τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας στην Ελλάδα, εφόσον αυτό είναι νομικά εφικτό.

Την προστασία και διασφάλιση του συνόλου των περίπου 170 θέσεων εργασίας στα 11 καταστήματα της MERE.

Την άμεση διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι δεν θα στερηθούν κανένα εργασιακό, ασφαλιστικό ή μισθολογικό τους δικαίωμα εξαιτίας της εφαρμογής των κυρώσεων.

Την έκδοση κάθε αναγκαίας διοικητικής ή ειδικής άδειας που απαιτείται ώστε να μπορούν να καταβληθούν μισθοί, αποζημιώσεις, ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές νόμιμες υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους, εφόσον αυτό προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, να εξασφαλιστεί άμεσα ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα λάβουν χωρίς καμία καθυστέρηση τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη λύση των συμβάσεών τους, ώστε να μπορέσουν να εγγραφούν στη ΔΥΠΑ και να λάβουν επίδομα ανεργίας και κάθε άλλη προβλεπόμενη παροχή.

Την πραγματοποίηση άμεσης συνάντησης μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, της ελληνικής διοίκησης της εταιρείας, εκπροσώπων των εργαζομένων και της ΓΣΕΕ, με στόχο την εξεύρεση εφαρμόσιμης λύσης.

Καλούμε τους Βουλευτές της Πέλλας να αναλάβουν άμεσα κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και να ασκήσουν κάθε δυνατή πίεση προς τα αρμόδια Υπουργεία.

Καλούμε επίσης τον Δήμο Πέλλας, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Αντιπεριφέρεια Πέλλας να σταθούν έμπρακτα στο πλευρό των εργαζομένων και να συμβάλουν με κάθε διαθέσιμο θεσμικό μέσο στην εξεύρεση λύσης.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πέλλας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και δηλώνει ότι θα βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους, υπερασπιζόμενο το δικαίωμά τους στην εργασία, στην αξιοπρέπεια και στην κοινωνική προστασία.

Καμία πολιτική ή οικονομική εξέλιξη δεν μπορεί να δικαιολογήσει την απώλεια θέσεων εργασίας ή τη στέρηση των νόμιμων δικαιωμάτων ανθρώπων που δεν έχουν καμία ευθύνη για τις αποφάσεις που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση.

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