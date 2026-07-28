search
ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 20:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.07.2026 18:39

Δεν πρόλαβαν το μαιευτήριο: Γυναίκα γέννησε μέσα σε ταξί στο κέντρο της Αθήνας – «Η μητέρα ήταν ψύχραιμη και το μωράκι πανέμορφο»

28.07.2026 18:39
TAXI_NEW_123

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μια απρόσμενη εμπειρία έζησε οδηγός ταξί στο κέντρο της Αθήνας, όταν μία έγκυος γυναίκα που πήρε από τα Κάτω Πατήσια με προορισμό το μαιευτήριο Αλεξάνδρα γέννησε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος στο protothema.gr, η γυναίκα και το νεογέννητο είναι καλά στην υγεία τους και βρίσκονται υπό τη φροντίδα του νοσηλευτικού προσωπικού στο μαιευτήριο Αλεξάνδρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 28/7, λίγο μετά τις 13:30. Η έγκυος γυναίκα επιβιβάστηκε στο ταξί από την οδό Μοσχοπούλου μαζί με μία φίλη της, έναν άνδρα και ένα μικρό κορίτσι, οι οποίοι τη συνόδευαν μέχρι το μαιευτήριο, όπου επρόκειτο να γεννήσει.

Ωστόσο, καθώς το όχημα κινούνταν προς τον προορισμό του, στη διασταύρωση της Πατησίων με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι ο τοκετός πλησίαζε και ειδοποίησε την Άμεση Δράση, ζητώντας βοήθεια.

Λίγα λεπτά αργότερα, ένα περιπολικό και δύο μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στο σημείο για να ανοίξουν δρόμο προς το μαιευτήριο. Ωστόσο, η γυναίκα είχε ήδη γεννήσει στο πίσω κάθισμα του ταξί.

Η μαρτυρία του οδηγού ταξί

Ο οδηγός του ταξί περιέγραψε όσα βίωσε μέχρι να ολοκληρωθεί ο τοκετός, αλλά και τη συγκίνησή του όταν αντίκρισε τη μητέρα και το βρέφος ασφαλείς.

«Η κοπέλα ήταν αλλοδαπή, ασιατικής καταγωγής όπως την είδα. Την πήρα από τα Πατήσια, αυτή, μια άλλη φίλη της, έναν νεαρό, που δεν ήταν ο άνδρας της, και ένα παιδάκι. Πήγαιναν στο μαιευτήριο Αλεξάνδρα. Κάποια στιγμή, στον δρόμο, κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά με τη γυναίκα. Πήρα την Άμεση Δράση και ήρθαν ένα περιπολικό και δύο μηχανές. Αλλά πριν καν έρθουν αυτοί, Πατησίων και Αλεξάνδρας, κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει στο πίσω κάθισμα.

Είδα τη φίλη της να τη βοηθάει να βγάλει το εσώρουχο της και εκεί κατάλαβα ότι γεννάει. Γέννησε τόσο εύκολα, έπαθα σοκ. Δεν είχα φανταστεί ότι οι γυναίκες γεννάνε τόσο εύκολα.

Η κοπέλα που ήταν δίπλα της φώναζε και έκλαιγε. Εγώ είχα συγκεντρωθεί στον δρόμο για να φτάσουμε στο μαιευτήριο με ασφάλεια. Με το που άκουσα το παιδάκι να κλαίει πήρα θάρρος γιατί είχε γεννηθεί υγιέστατο και το άκουγα.

Η μητέρα ήταν πάρα πολύ ψύχραιμη και το μωράκι πανέμορφο, χαμογελαστό. Γύρω στις 2 τους αποβίβασα στο Αλεξάνδρα. Είχαν βγει οι νοσηλεύτριες στον δρόμο, όλοι χαμογελαστοί να παραλάβουν τη μητέρα και το μωρό. Φυσικά δεν πήρα χρήματα. Με ευχαρίστησαν πολλές φορές, η μητέρα μου έσφιξε το χέρι και εμένα και στους αστυνομικούς και μας έλεγε ευχαριστώ», ανέφερε ο οδηγός του ταξί.

Διαβάστε επίσης:

Σύρος: Το σενάριο της ληστείας, η άφιξη με καλυμμένα χαρακτηριστικά και τα 7 δευτερόλεπτα που έμεινε η 41χρονη στο σπίτι του ζευγαριού πριν τη φονική καταδίωξη

Με ένταση έπεσε η αυλαία στη δίκη για τα Τέμπη – Επόμενη δικάσιμος 7 Σεπτεμβρίου

Σε ποιες περιοχές υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
israel katz 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προκλητικός Κατς προς Ερντογάν: Να μην τα βάζει με το Ισραήλ

ariana_grande
LIFESTYLE

Η Αριάνα Γκράντε στρέφεται νομικά κατά χάκερ για τη διαρροή ακυκλοφόρητου υλικού

iran_bombardment_0
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν σε Ουκρανία: Θα υπάρξει σίγουρα στρατιωτική απάντηση για το πλήγμα σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα

alexis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αριστοτέλης», το σχέδιο Τσίπρα για την Αυτοδιοίκηση: Επαναφορά αυτονομίας σε 100 δήμους, ενίσχυση περιφερειών, μητροπολιτικοί δήμοι

usa-softball
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΗΠΑ: Προπονητές πιάστηκαν στα χέρια σε αγώνα παιδικού σόφτμπολ – Σάλος στο Νιου Τζέρσεϊ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxeis new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επικουρικές Συντάξεις: Η «ένεση» 90 εκατ. από τους εργαζόμενους συνταξιούχους, τα πλεονάσματα και η «παγωμένη» αύξηση

makaronosalata_sintagi
CUCINA POVERA

Κρεμώδης, δροσερή και πανεύκολη μακαρονοσαλάτα με τυρί κρέμα

kostas-laliotis
ΕΛΛΑΔΑ

O Κώστας Λαλιώτης καταγράφει ένα προσωπικό οδοιπορικό στο Άγιον Όρος - Προδημοσίευση του δοκιμίου του

gibbs-karharias
ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για δύτη στα Φίτζι - Κατέγραψε τη στιγμή που καρχαρίας του επιτέθηκε δαγκώνοντάς τον στο πόδι (video)

epidavros
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: 15.700 θεατές αποθέωσαν την Ειρήνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 20:06
israel katz 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προκλητικός Κατς προς Ερντογάν: Να μην τα βάζει με το Ισραήλ

ariana_grande
LIFESTYLE

Η Αριάνα Γκράντε στρέφεται νομικά κατά χάκερ για τη διαρροή ακυκλοφόρητου υλικού

iran_bombardment_0
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν σε Ουκρανία: Θα υπάρξει σίγουρα στρατιωτική απάντηση για το πλήγμα σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα

1 / 3