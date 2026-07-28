Δεν πρόλαβαν το μαιευτήριο: Γυναίκα γέννησε μέσα σε ταξί στο κέντρο της Αθήνας – «Η μητέρα ήταν ψύχραιμη και το μωράκι πανέμορφο»

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Μια απρόσμενη εμπειρία έζησε οδηγός ταξί στο κέντρο της Αθήνας, όταν μία έγκυος γυναίκα που πήρε από τα Κάτω Πατήσια με προορισμό το μαιευτήριο Αλεξάνδρα γέννησε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος στο protothema.gr, η γυναίκα και το νεογέννητο είναι καλά στην υγεία τους και βρίσκονται υπό τη φροντίδα του νοσηλευτικού προσωπικού στο μαιευτήριο Αλεξάνδρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 28/7, λίγο μετά τις 13:30. Η έγκυος γυναίκα επιβιβάστηκε στο ταξί από την οδό Μοσχοπούλου μαζί με μία φίλη της, έναν άνδρα και ένα μικρό κορίτσι, οι οποίοι τη συνόδευαν μέχρι το μαιευτήριο, όπου επρόκειτο να γεννήσει.

Ωστόσο, καθώς το όχημα κινούνταν προς τον προορισμό του, στη διασταύρωση της Πατησίων με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι ο τοκετός πλησίαζε και ειδοποίησε την Άμεση Δράση, ζητώντας βοήθεια.

Λίγα λεπτά αργότερα, ένα περιπολικό και δύο μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στο σημείο για να ανοίξουν δρόμο προς το μαιευτήριο. Ωστόσο, η γυναίκα είχε ήδη γεννήσει στο πίσω κάθισμα του ταξί.

Η μαρτυρία του οδηγού ταξί

Ο οδηγός του ταξί περιέγραψε όσα βίωσε μέχρι να ολοκληρωθεί ο τοκετός, αλλά και τη συγκίνησή του όταν αντίκρισε τη μητέρα και το βρέφος ασφαλείς.

«Η κοπέλα ήταν αλλοδαπή, ασιατικής καταγωγής όπως την είδα. Την πήρα από τα Πατήσια, αυτή, μια άλλη φίλη της, έναν νεαρό, που δεν ήταν ο άνδρας της, και ένα παιδάκι. Πήγαιναν στο μαιευτήριο Αλεξάνδρα. Κάποια στιγμή, στον δρόμο, κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά με τη γυναίκα. Πήρα την Άμεση Δράση και ήρθαν ένα περιπολικό και δύο μηχανές. Αλλά πριν καν έρθουν αυτοί, Πατησίων και Αλεξάνδρας, κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει στο πίσω κάθισμα.

Είδα τη φίλη της να τη βοηθάει να βγάλει το εσώρουχο της και εκεί κατάλαβα ότι γεννάει. Γέννησε τόσο εύκολα, έπαθα σοκ. Δεν είχα φανταστεί ότι οι γυναίκες γεννάνε τόσο εύκολα.

Η κοπέλα που ήταν δίπλα της φώναζε και έκλαιγε. Εγώ είχα συγκεντρωθεί στον δρόμο για να φτάσουμε στο μαιευτήριο με ασφάλεια. Με το που άκουσα το παιδάκι να κλαίει πήρα θάρρος γιατί είχε γεννηθεί υγιέστατο και το άκουγα.

Η μητέρα ήταν πάρα πολύ ψύχραιμη και το μωράκι πανέμορφο, χαμογελαστό. Γύρω στις 2 τους αποβίβασα στο Αλεξάνδρα. Είχαν βγει οι νοσηλεύτριες στον δρόμο, όλοι χαμογελαστοί να παραλάβουν τη μητέρα και το μωρό. Φυσικά δεν πήρα χρήματα. Με ευχαρίστησαν πολλές φορές, η μητέρα μου έσφιξε το χέρι και εμένα και στους αστυνομικούς και μας έλεγε ευχαριστώ», ανέφερε ο οδηγός του ταξί.

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