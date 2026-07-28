Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά – Στο νοσοκομείο ηλικιωμένη με εγκαύματα (Video)

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Μια ηλικιωμένη γυναίκα διεκομίσθη στο νοσοκομείο, αφού υπέστη εγκαύματα στα πόδια από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 28/7, σε διαμέρισμα 4ου ορόφου, στην οδό Πασσαλίδη, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά ξέσπασε στην κουζίνα του διαμερίσματος. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.

Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την ηλικιωμένη και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

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