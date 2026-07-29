Ανατίναξαν ΑΤΜ στην Καλαμαριά, μεγάλες ζημιές (video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στόχος αγνώστων έγινε τα ξημερώματα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) που βρίσκεται σε υποκατάστημα τράπεζας, στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, περίπου στις 4:40 τα ξημερώματα οι δράστες τοποθέτησαν δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς στο ΑΤΜ. Ο πρώτος εξερράγη, προκαλώντας την καταστροφή του μηχανήματος και ζημιές στην πρόσοψη του τραπεζικού καταστήματος, ενώ ο δεύτερος δεν ενεργοποιήθηκε και περισυνελέγη για να εξεταστεί εργαστηριακά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες φέρεται να επιχείρησαν να εισέλθουν στο εσωτερικό της τράπεζας με σκοπό να αφαιρέσουν χρήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν κατάφεραν να αποσπάσουν δεσμίδες χρημάτων από το ΑΤΜ.

Τις έρευνες ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία από το σημείο και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες.

Διαβάστε επίσης:

Σαλμονέλα: «Δεν προκύπτει ένδειξη παρουσίας του βακτηρίου» – Η ανακοίνωση του ψητοπωλείου για τα 9 κρούσματα στο Περιστέρι

Φωτιά στην Πάρο: Βελτιωμένη εικόνα παρά τις πολλές διάσπαρτες εστίες – Φόβοι για αναζωπυρώσεις λόγω των ανέμων (videos)

Σύρος: Η διαφωνία ανακρίτριας – εισαγγελέα, τα «θολά» σημεία και τα 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα – Στο «μικροσκόπιο» τα κινητά για τη λύση του αιματηρού παζλ