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29.07.2026 10:07

Ανατίναξαν ΑΤΜ στην Καλαμαριά, μεγάλες ζημιές (video)

29.07.2026 10:07
ekrixi_atm_kalamia

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Στόχος αγνώστων έγινε τα ξημερώματα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) που βρίσκεται σε υποκατάστημα τράπεζας, στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, περίπου στις 4:40 τα ξημερώματα οι δράστες τοποθέτησαν δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς στο ΑΤΜ. Ο πρώτος εξερράγη, προκαλώντας την καταστροφή του μηχανήματος και ζημιές στην πρόσοψη του τραπεζικού καταστήματος, ενώ ο δεύτερος δεν ενεργοποιήθηκε και περισυνελέγη για να εξεταστεί εργαστηριακά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες φέρεται να επιχείρησαν να εισέλθουν στο εσωτερικό της τράπεζας με σκοπό να αφαιρέσουν χρήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν κατάφεραν να αποσπάσουν δεσμίδες χρημάτων από το ΑΤΜ.

Τις έρευνες ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία από το σημείο και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες.

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