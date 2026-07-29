Σαλμονέλα: «Δεν προκύπτει ένδειξη παρουσίας του βακτηρίου» – Η ανακοίνωση του ψητοπωλείου για τα 9 κρούσματα στο Περιστέρι

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Θέση αναφορικά με τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για εννέα περιστατικά με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης πήρε η επιχείρηση εστίασης στο Περιστέρι.

Συγκεκριμένα, το ψητοπωλείο, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο μετά τις αναφορές για εννέα κρούσματα σαλμονέλας από κατανάλωση γύρου κοτόπουλου, προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση την Τρίτη (28.07.2026).

Όπως υπογραμμίζεται από την πλευρά της διοίκησης, οι απαραίτητοι έλεγχοι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο τα πρώτα δείγματα δεν υποδεικνύουν την ύπαρξη του βακτηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά εννέα άτομα χρειάστηκε να μεταβούν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, εμφανίζοντας έντονα συμπτώματα. Μεταξύ των ασθενών βρίσκονταν και δύο παιδιά ηλικίας 11 ετών, με τους παθόντες να αναφέρουν ότι είχαν φάει κοτόπουλο από το εν λόγω κατάστημα πριν εκδηλώσουν πυρετό, διάρροιες και εμετούς. Όλοι τους αποχώρησαν για τις οικίες τους αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Μέσω σχετικής ανάρτησης, η ιδιοκτησία του καταστήματος στο Περιστέρι θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τα ευρήματα των αρχικών εργαστηριακών εξετάσεων. Όπως αναφέρει υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και πλήρης συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την ιχνηλάτηση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι η πρώτη αξιολόγηση στα κοτόπουλα βγήκε αρνητική.

«Θεωρούμε σημαντικό να μην υιοθετούνται εικασίες ή αναπόδεικτοι ισχυρισμοί που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση ή να αδικήσουν ανθρώπους και επιχειρήσεις», επισημαίνεται χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι τηρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες υγιεινής από το προσωπικό, ενώ δεσμεύτηκαν για νέα ενημέρωση μόλις εκδοθούν τα τελικά πορίσματα.

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Αγαπητοί πελάτες, με αίσθημα ευθύνης και απόλυτο σεβασμό προς την υγεία και την ασφάλεια της πολυπληθούς πελατείας μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις πρόσφατες αναφορές που αφορούν τον γύρο κοτόπουλου της επιχείρησής μας.

Από την πρώτη στιγμή συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε απαραίτητο στοιχείο, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διερεύνησης και της ιχνηλάτησης.

Στο μεταξύ, έχουν προκύψει τα πρώτα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων και, από μια πρώτη αξιολόγηση, δεν προκύπτει ένδειξη παρουσίας σαλμονέλας. Ωστόσο, η διαδικασία των ελέγχων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και αναμένουμε τα επίσημα τελικά αποτελέσματα, τα οποία και μόνο μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή και τεκμηριωμένα συμπεράσματα.

Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, θεωρούμε σημαντικό να μην υιοθετούνται εικασίες ή αναπόδεικτοι ισχυρισμοί που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση ή να αδικήσουν ανθρώπους και επιχειρήσεις.

Για εμάς, η εμπιστοσύνη των πελατών μας είναι η μεγαλύτερη αξία. Για τον λόγο αυτό συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε με απόλυτη συνέπεια όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και θα ενημερώσουμε υπεύθυνα το κοινό μόλις υπάρξουν τα επίσημα τελικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση, την ψυχραιμία και την εμπιστοσύνη σας».

Οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί αναζητούν την εστία της μόλυνσης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συσχέτισης με άλλα κρούσματα που σημειώθηκαν πρόσφατα σε διαφορετικές περιοχές.

Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν προβαίνει σε εκτεταμένη παραγωγή τροφίμων εντός του καταστήματος, αλλά προμηθεύεται τα βασικά της προϊόντα, όπως ο γύρος, από εξωτερικούς συνεργάτες.

Στο πλαίσιο των ελέγχων καταγράφηκε ότι οι 48 εργαζόμενοι της επιχείρησης έφεραν τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας, ενώ η διοίκηση είχε ήδη φροντίσει για την πλήρη απολύμανση των εγκαταστάσεων με εξειδικευμένο εξοπλισμό και είχε έρθει σε επικοινωνία με τους νοσηλευόμενους.

Τα ευρήματα του ελέγχου δε δικαιολόγησαν την κατάσχεση προϊόντων εντός του καταστήματος, με αποτέλεσμα οι εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών να συγκλίνουν στο ότι η εστία της μόλυνσης εντοπίζεται πιθανότατα στην εφοδιαστική αλυσίδα και όχι στη λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης.

Η υπόθεση περνά πλέον στη φάση της περαιτέρω διερεύνησης από τον ΕΟΔΥ, ενώ ξεκινά άμεσα η διαδικασία ιχνηλάτησης των εξωτερικών προμηθευτών για τον ακριβή προσδιορισμό της πηγής του βακτηρίου.

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