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ΚΟΣΜΟΣ

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29.07.2026 11:28

Γαλλία: Σταθεροποιείται η κατάσταση με τη φωτιά κοντά στη Μπορντό, αλλά ο κίνδυνος παραμένει – Ανεβαίνει η θερμοκρασία μέσω ισχυρών ανέμων

29.07.2026 11:28
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Η κατάσταση με τη φωτιά γύρω από τη περιοχή του Μπορντό στη Γαλλία έχει σταθεροποιηθεί, ωστόσο παραμένουν πολλές εστίες εκτός ελέγχου.

Μετά από μία εβδομάδα, η καταστροφική πυρκαγιά έχει κάψει 420.000 στρέμματα στη Ζιρόντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, με τη νομαρχία να προειδοποιεί πως τα επόμενα 24ωρα θα είναι άκρως επικίνδυνα λόγω υψηλών θερμοκρασιών που θα συνδυαστούν με ισχυρούς ανέμους.

 «Η νύχτα ήταν ήρεμη, η πυρκαγιά σήμερα το πρωί παραμένει σταθερή με πολλές αναζωπυρώσεις να τίθενται γρήγορα υπό έλεγχο στη διάρκεια της νύκτας», δήλωσε η Σοφί Μπροκά νομάρχης της Ζιρόντ.

Καύσωνας εν μέσω πυρκαγιών

Το θερμόμετρο στη Γαλλία αναμένεται να φτάσει σήμερα στους 41° Κελσίου στο κεντρικό τμήμα και τους 38° Κελσίου στις παράκτιες περιοχές. Για τη Ζιρόντ και τον γειτονικό νομό Λαντ έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση για καύσωνα από το μεσημέρι. Οι αρχές αναμένουν ότι από το απόγευμα θα πνέουν δυτικοί άνεμοι με ριπές που θα φτάνουν τα 30 με 45 χιλιόμετρα την ώρα και χαμηλή υγρασία.  Δεδομένων των συνθηκών, οι πυροσβέστες στη Ζιρόντ προειδοποίησαν για «εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο αναζωπύρωσης πυρκαγιών» κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Μετά το ξέσπασμα αυτής της πρωτοφανούς πυρκαγιάς 222.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν.

Σύμφωνα με τις αρχές, 126 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί από την έναρξη της πυρκαγιάς», ενώ νέες φωτιές έχουν ξεσπάσει σε Κορσική και Άνω Άλπεις.

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