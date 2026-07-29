Φρίκη στη Βρετανία: Μητέρα και ο σύντροφός της καταδικάστηκαν για τη δολοφονία της 2 ετών κόρης της – Το κοριτσάκι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά και είχε 21 κατάγματα

Takeaways by to pontiki AI Η Αλεξάντρα Γουόκερ και ο σύντροφός της Χάρισον Σίμπσον κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία και την κακοποίηση της δίχρονης Ίζαμπελ Γουέλς.

Ο Σίμπσον κρίθηκε επιπλέον ένοχος για σεξουαλική επίθεση σε βάρος του παιδιού, το οποίο είχε υποστεί πολλαπλά κατάγματα και εγκεφαλικές βλάβες.

Η μητέρα του παιδιού επέτρεπε στον σύντροφό της να μένει μόνος με την κόρη της, παραμελώντας την ασφάλειά του.

Το δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την ποινή ισόβιας κάθειρξης για τους δύο κατηγορούμενους την ερχόμενη Πέμπτη έπειτα από την ολοκλήρωση της δίκης.

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Ένοχοι για τη δολοφονία της 2χρονης Ίζαμπελ Γουέλς κρίθηκαν η μητέρα της και ο νέος σύντροφός της, με τον 22χρονο άνδρα να καταδικάζεται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού.

Η 25χρονη Αλεξάντρα Γουόκερ και ο σύντροφός της, Χάρισον Σίμπσον, κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία και κακοποίηση ανηλίκου. Ο Σίμπσον κρίθηκε επιπλέον ένοχος για σεξουαλική επίθεση σε παιδί.

Η ποινή τους αναμένεται να ανακοινωθεί την Πέμπτη. Η δικαστής ανέφερε ότι και οι δύο θα καταδικαστούν σε ισόβια κάθειρξη, ενώ θα καθοριστεί και το ελάχιστο χρονικό διάστημα που θα πρέπει να εκτίσουν προτού αποκτήσουν δικαίωμα να ζητήσουν αποφυλάκιση υπό όρους.

Το παιδί είχε υποστεί πολλαπλά τραύματα

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, η Ίζαμπελ είχε υποστεί πολλαπλά τραύματα κατά τις εβδομάδες πριν καταρρεύσει στο σπίτι της, στο Θόρναμπι, τον Σεπτέμβριο του 2025.

Το κορίτσι τραυματίστηκε θανάσιμα το πρωί της 13ης Σεπτεμβρίου, ενώ βρισκόταν μόνο του με τον Σίμπσον. Η μητέρα του βρισκόταν στον επάνω όροφο και κοιμόταν, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, όπως αναφέρθηκε στη δίκη, σύμφωνα με το BBC.

Αργότερα το ίδιο απόγευμα, η Γουόκερ κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 999 και ανέφερε ότι η κόρη της είχε καταρρεύσει. Η 2χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου πέθανε την επόμενη ημέρα.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί:

Κάταγμα στο κρανίο

Καταστροφική εγκεφαλική βλάβη

Πολλαπλούς μώλωπες σε όλο της το σώμα

Συνολικά 21 κατάγματα οστών, τα οποία είχαν προκληθεί τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό της

«Ήταν ένα χαρούμενο και υγιές παιδί»

Βίντεο από τον Ιούνιο του 2025 έδειχναν την Ίζαμπελ να είναι ένα «χαρούμενο και υγιές» παιδί, προτού ο Χάρισον Σίμπσον μπει στη ζωή της, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Η σχέση του ζευγαριού είχε αρχίσει τον Ιούνιο του 2025. Η κατηγορούσα αρχή υποστήριξε ότι από εκείνη την περίοδο ξεκίνησε μια «αποτρόπαιη» εκστρατεία βίας και σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος του παιδιού.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η έκταση των τραυμάτων της 2χρονης ήταν τόσο εμφανής, ώστε η μητέρα της δεν θα μπορούσε να αγνοεί όσα συνέβαιναν.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Γουόκερ και ο Σίμπσον κατηγορούσαν ο ένας τον άλλον για τα τραύματα και την κακοποίηση του παιδιού.

Ο Σίμπσον ισχυρίστηκε ότι δεν είχε κανένα κίνητρο να βλάψει την Ίζαμπελ. Η Γουόκερ υποστήριξε ότι δεν είχε τραυματίσει την κόρη της και ότι δεν γνώριζε πως κακοποιούνταν.

«Η μητέρα έβαλε τη σχέση της πάνω από την ασφάλεια του παιδιού»

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, η Γουόκερ έδωσε προτεραιότητα στη νέα της σχέση αντί για την ασφάλεια της κόρης της.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι επέτρεπε στον Σίμπσον να μένει μόνος με την Ίζαμπελ, παρά το γεγονός ότι είχε υποψίες πως ήταν παιδόφιλος.

Οι ένορκοι κατέληξαν στις αποφάσεις τους έπειτα από περίπου 6,5 ώρες διαβουλεύσεων.

Ο Σίμπσον κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για:

Δολοφονία

Κακοποίηση παιδιού

Σεξουαλική επίθεση σε παιδί

Η Γουόκερ κρίθηκε ένοχη για δολοφονία με πλειοψηφία 11 προς 1, ενώ καταδικάστηκε ομόφωνα για κακοποίηση παιδιού. Κρίθηκε αθώα για την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης στην κόρη της.

«Της στέρησαν το μέλλον της»

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά την ετυμηγορία, η οικογένεια της Ίζαμπελ ανέφερε:

«Η Ίζαμπελ θα έπρεπε να έχει ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, αλλά μας την πήραν με τον πιο σπαρακτικό τρόπο.

Ήταν πολύ αγαπητή και οι ζωές μας δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιες χωρίς εκείνη.

Παρότι οι σημερινές αποφάσεις δεν μπορούν να αναιρέσουν τον πόνο που προκλήθηκε ούτε να φέρουν πίσω την Ίζαμπελ, σημαίνουν ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη.

Θα θυμόμαστε την Ίζαμπελ για πάντα».

Ο επικεφαλής επιθεωρητής Στιβ Τσάτερτον δήλωσε ότι η Ίζαμπελ υπέστη «καταστροφικά τραύματα από τα χέρια των ανθρώπων που θα έπρεπε να την αγαπούν, να τη φροντίζουν και να την προστατεύουν».

Πρόσθεσε ότι η Γουόκερ και ο Σίμπσον «στέρησαν από την Ίζαμπελ το μέλλον της» και από την οικογένειά της τη δυνατότητα να τη δει να μεγαλώνει και να πετυχαίνει σημαντικά ορόσημα στη ζωή της.

Η εισαγγελέας Κίρστι Ντιβάιν δήλωσε ότι το παιδί υπέστη «σοκαριστική βία» και «φρικτή κακοποίηση».

Όπως ανέφερε, το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, μεταξύ των οποίων τηλεφωνικά αρχεία, υλικό από κάμερες ασφαλείας και ιατρικές γνωματεύσεις, έδειξε ότι μόνο οι δύο ενήλικες που βρίσκονταν τακτικά μαζί με την Ίζαμπελ θα μπορούσαν να της έχουν προκαλέσει τα τραύματα.

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