Μειωμένο κατά 15% σε πραγματικές τιμές το Περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης Θεσσαλίας (2026 – 2030)

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Ανακοινώθηκε με θόρυβο το νέο Περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης Θεσσαλίας 2026 – 2030 ύψους 196,2 εκατομμυρίων ευρώ αυξημένο σε ονομαστικές τιμές κατά 6,5% σε σχέση με το προηγούμενο.

Αυτή η αύξηση αποτέλεσε την αιτία για πανηγυρισμούς από την πλευρά της κυβέρνησης.

Τι συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα; Ο αθροιστικός πληθωρισμός των ετών 2021 – 2025 είναι 22%. Με μία απλή αφαίρεση καταλήγουμε ότι όχι μόνον δεν υπάρχει αύξηση αλλά σημαντική μείωση στη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας που ξεπερνά το 15%.

Αυτό σημαίνει λιγότεροι δρόμοι, λιγότεροι καθαρισμοί ποταμών, λιγότερες παρεμβάσεις σε υγεία, αγροτική παραγωγή, πολιτισμό κ.λπ. Και όλα αυτά σε μία Θεσσαλία που δοκιμάστηκε σκληρά την τελευταία πενταετία από τον εγκέλαδο, τις θεομηνίες Ιανός, Daniel, Elias, το έγκλημα των Τεμπών κ.λπ.

Σημειώνω ότι μετά την πολύ μικρότερη θεομηνία το έτος 1994 που πνίγηκε μόνο το χωριό Μεταμόρφωση, η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έδωσε στη Νομαρχία Καρδίτσας πρόσθετες χρηματοδοτήσεις 20 δισ. δραχμών και ο υπουργός Κώστας Λαλιώτης εξήγγειλε τον αυτοκινητόδρομο Ε65 για την άρση της οδικής απομόνωσης.

Κάθε καλοπροαίρετος πολίτης θα περίμενε μία σημαντική πραγματική αύξηση ώστε να μπορέσει η Θεσσαλία να ανακάμψει από τα χτυπήματα της φύσης και της κρατικής ανεπάρκειας.

Δυστυχώς για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση έδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται για την περιφέρεια και την αποκέντρωση. Δεν εμπιστεύεται την αυτοδιοίκηση και επιλέγει να διαχειρίζεται κεντρικά τους κρατικούς πόρους διοχετεύοντάς τους στους ισχυρούς.

Μόνο η περιοχή της Καρδίτσας χρειάζεται, το ελάχιστο, τρεις οδικές παρεμβάσεις για να μην υποχωρήσει ακόμη περισσότερο αναπτυξιακά. Την ολοκλήρωση της εισόδου της πόλης (Καρδίτσα – Δέλτα), την αναβάθμιση της σύνδεσης με το βόρειο τμήμα της Ε65 (οδός Καρδιτσομάγουλα – Αγία Τριάδα – Ε65) και την οδό Μουζάκι – λίμνη Πλαστήρα για την ενοποίηση των Μετεώρων με την λίμνη.

Οι προϋπολογισμοί αυτών των έργων υπερκαλύπτουν την δυνατότητα του προγράμματος. Η κάνουλα χρηματοδότησης από ΕΣΠΑ έχει κλείσει, άρα δεν πρόκειται να γίνουν στο σύνολό τους τα επόμενα πέντε χρόνια. Τα ίδια προφανώς ισχύουν και στους άλλους νομούς.

Τι πρέπει λοιπόν να γίνει; Να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια στη λογική του σφάξε αγά μου να αγιάσω ή να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας να επιβιώσουμε;

Αγαπητοί συμπολίτες. Οι εκλογές πλησιάζουν. Η κατάσταση έρχεται για λίγο στα χέρια μας. Να διεκδικήσουμε δυναμικά, δεσμεύσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και πράξεις από την κυβέρνηση πριν τις κάλπες.

Σε αντίθεση περίπτωση ο μαρασμός και η ερημοποίηση της υπαίθρου θα συνεχιστεί.

* Ο Φώτης Αλεξάκος είναι πρώην Νομάρχης και Δήμαρχος Καρδίτσας

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