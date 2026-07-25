«Ασφάλεια δικαίου» για τους κολεγιάρχες, σταθερά άδικη ανασφάλεια για τη λαϊκή οικογένεια

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Η συζήτηση που έχει ξεκινήσει αυτό το διάστημα περί ιδιωτικών πανεπιστημίων, και με αφορμή την ξεκάθαρη πια τοποθέτηση του κόμματος Τσίπρα υπέρ της λειτουργίας τους, αναδεικνύει τη σύγκλιση ανάμεσα στην κυβέρνηση της ΝΔ και των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας αλλά και ότι ο δρόμος της διεκδίκησης των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών της νεολαίας περνάει από την αμφισβήτηση της στρατηγικής για παιδεία-εμπόρευμα για την οποία όλοι πίνουν νερό στο όνομα της, εκτός ΚΚΕ.

Βγαίνει λοιπόν η κυβέρνηση της ΝΔ και λέει ότι η θέση του κόμματος Τσίπρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια την δικαιώνει και ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συμφωνήσει στην αναθεώρηση του άρθρου 16, τώρα, και να μην υποκρίνεται.

Επί της ουσίας λοιπόν, έχουμε την κυβέρνηση της ΝΔ που υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί η πρόσβαση στα πανεπιστήμια πρέπει να περνάει «από την τσέπη» και απαντάνε τα στελέχη του Τσίπρα κάπως έτσι «Εμείς είμαστε κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων… Αλλά, ξέρετε, τώρα που φτιάχτηκαν, δεν θα τα αγγίξουμε! Γιατί πάνω απ’ όλα προέχει η… ασφάλεια δικαίου των επενδυτών!». Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ, μέσω ΓΑΠ μας λέει ότι αν ζούσε τώρα ο Πλάτωνας, η Ακαδημία του θα ήταν αντισυνταγματική (επειδή υπάρχει το άρθρο 16…), λες και η Ακαδημία πουλούσε πτυχία και ανταγωνιζόταν με την σχολή του Ισοκράτη για πελάτες!

Μιλάμε για έπος υποκρισίας! Δηλαδή, για να το καταλάβουμε κι εμείς:

Για τους εμπόρους της γνώσης και τους κολεγιάρχες, ισχύει η «ιερή» ασφάλεια δικαίου. Η αναφορά μάλιστα στα παιδιά που έχουν ήδη γραφτεί στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι υποκριτική, γιατί ως γνωστό, μπορούν να βρεθούν, αν υπάρχει βούληση, μεταβατικές διατάξεις και λύσεις.

και τους κολεγιάρχες, ισχύει η «ιερή» ασφάλεια δικαίου. Η αναφορά μάλιστα στα παιδιά που έχουν ήδη γραφτεί στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι υποκριτική, γιατί ως γνωστό, μπορούν να βρεθούν, αν υπάρχει βούληση, μεταβατικές διατάξεις και λύσεις. Για τον μαθητή της λαϊκής οικογένειας, η μόνη «ασφάλεια» είναι ότι θα ματώνει στα φροντιστήρια, θα προετοιμάζεται για το Εθνικό Απολυτήριο που όλοι μα όλοι συμφωνούν και είναι κυριολεκτικά λαιμητόμος για τα νέα παιδιά!

Αυτή την πολιτική και αυτόν άδικο νόμο της ΝΔ αντιπάλεψαν δεκάδες χιλιάδες νέοι αλλά φαίνεται ότι για το κόμμα Τσίπρα είναι κι αυτοί «τζάμπα μάγκες»…

Αυτή η πολιτική σημαίνει πλήρη εμπορευματοποίηση της γνώσης. Το πτυχίο μετατρέπεται από αποδεικτικό επιστημονικής επάρκειας σε ένα απλό «χαρτί» που αγοράζεται στη λογική του «ό,τι πληρώνεις, παίρνεις». Με την εξίσωση των τίτλων σπουδών, τα πτυχία των δημόσιων πανεπιστημίων απαξιώνονται συστηματικά. Ο απόφοιτος που μόχθησε χρόνια για να μπει στο δημόσιο πανεπιστήμιο εξισώνεται βίαια στην αγορά εργασίας με τον πελάτη-φοιτητή του ιδιώτη εμπόρου της γνώσης, οδηγώντας σε ένα ατελείωτο κυνήγι ακριβοπληρωμένων πιστοποιήσεων και μεταπτυχιακών για μια θέση εργασιακής γαλέρας.

Είναι αυτό ασφάλεια δικαίου; Μήπως εννοούν αυτήν που προστατεύει τα κέρδη των κολεγιαρχών και των επιχειρηματικών ομίλων, την ίδια ώρα που για τους μισθούς, τα εργασιακά δικαιώματα, τη δωρεάν φοιτητική στέγη και τη χρηματοδότηση των δημόσιων ΑΕΙ ισχύει η «ασφάλεια» των περικοπών, της υποχρηματοδότησης και των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ;

Η επωδός ότι «τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα πιέσουν τα δημόσια να βελτιωθούν λόγω ανταγωνισμού» είναι το μεγαλύτερο παραμύθι και ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε κάτι τέτοιο αλλά οδήγησε τελικά στο να λειτουργούν τα δημόσια σαν ιδιωτικά, σαν επιχειρήσεις και προφανώς αντίθετα με τις ανάγκες των νέων που σπουδάζουν. Δηλαδή: με δίδακτρα στα προπτυχιακά, με κατάργηση της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων, με νοίκια στις εστίες και με έρευνα υποταγμένη στις παραγγελίες των χορηγών.

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Μήπως τελικά δεν ήταν μόνο εμμονή της «Δεξιάς»;

Αν μια φορά λέμε ότι στο έδαφος της κοινής στρατηγικής τους, το ένα κόμμα δίνει τη σκυτάλη στο άλλο, εδώ έχουμε κάτι παραπάνω:

Η ΝΔ, με τους νόμους της βάζει τη φωτιά και η βολική αντιπολίτευση (Τσίπρας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, κτλ) λέει ότι κρατά πυροσβεστήρα που τελικά αποδεικνύεται ότι έχει βενζίνη μέσα…

Φυσικά, και για να μην ξεχνιόμαστε, η θέση του Τσίπρα αποτελεί απλά «το κερασάκι στην τούρτα» σε παλιότερες τοποθετήσεις του όταν υπήρχε ο όλος ΣΥΡΙΖΑ: «αν υπήρχε η δυνατότητα να υπάρχουν εδώ μη κρατικά Πανεπιστήμια τύπου Harvard, είμαι έτοιμος να το συζητήσω» (Μάης 2023). Τότε ο όλος ΣΥΡΙΖΑ (και αυτοί που έχουν αποχωρήσει και αυτοί που έχουν παραμείνει) δεν είπε τίποτα, τώρα ας μην παριστάνουν τους ανυποψίαστους….

Οι «εναλλακτικές» που δεν τρομάζουν τη ΝΔ και η πραγματική εναλλακτική για τον λαό και τη νεολαία!

Απέναντι στο κοινό πρόγραμμα ΝΔ, Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ που θέλουν την πανεπιστημιακή μόρφωση εμπόρευμα, μόνο το ΚΚΕ πρεσβεύει το πραγματικά φιλολαϊκό: αποκλειστικά δημόσιες πανεπιστημιακές σπουδές και πτυχία με αξία. Με απλά λόγια: Μόνοι τους υπέρ της εκπαίδευσης της αγοράς και όλοι μας, υπέρ της δημόσιας δωρεάν παιδείας! Γι’ αυτό, και για το ζήτημα της παιδείας, το ασφαλές και δίκαιο είναι να ενισχυθεί η μοναδική εναλλακτική, η πρόταση εξουσίας του ΚΚΕ και ο δρόμος που την ανοίγει.

*Ο Κυριάκος Ιωαννίδης είναι μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ & Υπεύθυνος του Τμήματος Παιδείας και Έρευνας της ΚΕ του ΚΚΕ