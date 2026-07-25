Βραβεύτηκαν οι δημοσιογράφοι της WSJ για την αποκάλυψη Έπσταϊν – Η αμήχανη αντίδραση Τραμπ, οι ειρωνείες και οι νέες επιθέσεις κατά των ΜΜΕ

Takeaways by to pontiki AI Ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, το οποίο διεξήχθη υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας μετά την περσινή ένοπλη επίθεση.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος αντάλλαξε αμήχανα χαιρετισμούς με δημοσιογράφους της Wall Street Journal που βραβεύτηκαν για την αποκάλυψη επίμαχης επιστολής του προς τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Τραμπ εξαπέλυσε εκ νέου επιθέσεις κατά των μέσων ενημέρωσης, χρησιμοποιώντας τον όρο «fake news» και ασκώντας κριτική σε πολιτικούς αντιπάλους και προσωπικότητες του θεάματος.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την πρώτη εμφάνιση του Τραμπ στο συγκεκριμένο δείπνο, ενώ παράλληλα τιμήθηκε ο αξιωματικός που απέτρεψε την περσινή επίθεση κατά τη διάρκεια της τελετής.

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Με χιούμορ, ειρωνείες αλλά και νέες επιθέσεις κατά των μέσων ενημέρωσης εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, μετά την ένοπλη επίθεση που είχε οδηγήσει στην αναβολή της εκδήλωσης τον Απρίλιο.

Η πιο συζητημένη στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν τιμήθηκαν οι δημοσιογράφοι της Wall Street Journal που αποκάλυψαν την επίμαχη επιστολή που φέρεται να είχε στείλει ο Τραμπ στον Τζέφρι Έπσταϊν για τα 50ά γενέθλιά του. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγκάστηκε να τους χαιρετήσει έναν-έναν κατά την απονομή, με τις κάμερες να καταγράφουν το εμφανώς αμήχανο χαμόγελό του.

Προσπαθώντας να αποφορτίσει το κλίμα, ο Τραμπ χαμογέλασε, σήκωσε τους ώμους και φάνηκε να λέει χαριτολογώντας: «Δεν ξέρω», ενώ λίγο αργότερα σχολίασε από το βήμα: «Δεν ήταν και η πιο εύκολη βραδιά, με όλα αυτά τα βραβεία», προσθέτοντας με εμφανή δόση ειρωνείας: «Έχω κι εγώ λόγο σε αυτά;»

Pres. Trump reacts to award to Wall Street Journal receiving @whca Katharine Graham Award for Courage and Accountability for investigative reporting detailing a birthday card and drawing sent to Jeffrey Epstein pic.twitter.com/AyFZjjx1Vj — CSPAN (@cspan) July 25, 2026

Νέες επιθέσεις κατά των ΜΜΕ

Παρά τον πιο ανάλαφρο τόνο στην αρχή της ομιλίας του, ο Τραμπ δεν απέφυγε τις επιθέσεις κατά των μέσων ενημέρωσης, επαναλαμβάνοντας τον χαρακτηρισμό «fake news» και στρέφοντας τα πυρά του εναντίον δημοσιογράφων, πολιτικών αντιπάλων αλλά και προσωπικοτήτων του θεάματος.

«Εδώ βρίσκεται πραγματικά η μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων που πάσχουν από το σύνδρομο παραφροσύνης κατά του Τραμπ», είπε χαρακτηριστικά, ενώ ολοκληρώνοντας την ομιλία του σχολίασε σκωπτικά: «Ήταν μια ενδιαφέρουσα βραδιά. Πραγματικά δεν ήξερα τι να περιμένω… και είναι πολύ χειρότερα απ’ ό,τι πραγματικά πίστευα».

Η επιστολή που άνοιξε νέο κύκλο αντιπαράθεσης

Το δημοσίευμα της Wall Street Journal, που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2025, υποστήριζε ότι ο Τραμπ είχε συντάξει επιστολή για λεύκωμα γενεθλίων του Τζέφρι Έπσταϊν, το οποίο ετοίμαζε η Γκισλέιν Μάξγουελ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η επιστολή περιλάμβανε έναν φανταστικό διάλογο μεταξύ των δύο ανδρών και συνοδευόταν από σκίτσο γυμνής γυναίκας με την υπογραφή «Donald». Η αποκάλυψη προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις και οδήγησε σε αιτήματα για δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονταν με την υπόθεση Έπσταϊν.

Ο Τραμπ αρνήθηκε εξαρχής τη γνησιότητα της επιστολής, χαρακτηρίζοντάς την πλαστή, και κατέθεσε αγωγή δυσφήμισης ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της εφημερίδας. Ωστόσο, η αγωγή απορρίφθηκε τον Απρίλιο, με ομοσπονδιακό δικαστή να κρίνει ότι δεν αποδείχθηκε πως η Wall Street Journal ενήργησε με «πραγματική κακοβουλία» κατά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ.

Οι αγωγές και η… μεροληψία

Οι φετινές εκδηλώσεις σηματοδότησαν την πρώτη εμφάνιση του Τραμπ ως προέδρου στο δείπνο των ανταποκριτών. Τα προηγούμενα χρόνια της θητείας του είχε μποϊκοτάρει την εν λόγω εκδήλωση.

Οι υποστηρικτές της ελευθερίας του Τύπου έχουν επικρίνει την κυβέρνηση Τραμπ για τις αγωγές που έχει ασκήσει εναντίον μέσων ενημέρωσης, για τους περιορισμούς στην πρόσβαση ορισμένων δημοσιογράφων, καθώς και για τις απειλές λήψης μέτρων εναντίον ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Ο ίδιος απορρίπτει τις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του προωθεί τη λογοδοσία και αντιμετωπίζει τη μεροληψία.

Η επίσημη εκδήλωση με τη συμμετοχή δημοσιογράφων, πολιτικών και αξιωματούχων της κυβέρνησης στο ξενοδοχείο «Washington Hilton» είχε ακυρωθεί στις 25 Απριλίου, αφού ένας άνδρας προσπάθησε να περάσει με τη βία από ένα σημείο ελέγχου ασφαλείας και πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο έξω από την αίθουσα δεξιώσεων, όπου βρίσκονταν ο Τραμπ και μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Ο ύποπτος, Κόουλ Άλεν, δήλωσε αθώος τον Μάιο για τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν, μεταξύ των οποίων και η απόπειρα δολοφονίας του προέδρου.

Το δείπνο μεταφέρθηκε σε μικρότερο χώρο στο ξενοδοχείο Waldorf Astoria υπό ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, και ένα από τα πρώτα μηνύματα της βραδιάς ήταν η αντίσταση απέναντι στην επίθεση.

«Επιστρέψαμε»

«Απόψε, το μήνυμά μας είναι το εξής: Επιστρέψαμε. Δεν θα μας εκφοβίσουν. Αρνούμαστε να αφήσουμε μια πράξη βίας να έχει τον τελευταίο λόγο», δήλωσε η απερχόμενη πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, Γουεϊτζία Τσιανγκ του CBS News.

Ο Τραμπ δήλωσε αργότερα: «Δεν υποκύπτουμε στην πολιτική βία… Κανένας διαταραγμένος με όπλο δεν θα το αλλάξει ποτέ αυτό».

Στην εκδήλωση τιμήθηκε επίσης ο αξιωματικός της Μυστικής Υπηρεσίας Βίκτορ Γκονζάλες, ο οποίος δέχτηκε πυροβολισμό σε σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από την αίθουσα δεξιώσεων τον Απρίλιο στον οποίο πιστώνεται ότι απέτρεψε την επίθεση, καθώς και το προσωπικό του Washington Hilton που βοήθησε τους καλεσμένους. Ο Γκονζάλες φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και ήταν το μόνο άτομο που τραυματίστηκε εκείνο το βράδυ.

Η εκδήλωση, που συνιστά έναν ετήσιο θεσμό που πραγματοποιείται στην Ουάσιγκτον για περισσότερο από έναν αιώνα, συγκεντρώνει χρήματα για υποτροφίες δημοσιογραφίας και γιορτάζει την ελευθερία του Τύπου, όπως αυτή κατοχυρώνεται από την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των Η.Π.Α.

Συνήθως στην εν λόγω εκδήλωση εμφανίζεται ένας κωμικός που σατιρίζει τον πρόεδρο και τον Τύπο, αλλά φέτος το ψυχαγωγικό μέρος ανέλαβε το μέντιουμ Όζ Περλμαν.

Ο Τραμπ διάνθισε την ομιλία του με μερικά αστεία, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Ξέρω ότι δεν ήταν εύκολο να βρείτε παπούτσια που να ταιριάζουν με το αλεξίσφαιρο γιλέκο σας, το οποίο πολλοί δεν ήθελαν να φορέσουν επειδή προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να φαίνονται 10 κιλά βαρύτεροι».

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