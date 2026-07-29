search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 01:40
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.07.2026 00:31

Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν drones προερχόμενα από το Ιράκ, το Ριάντ κατηγορεί φιλοϊρανικές οργανώσεις

29.07.2026 00:31
drone_2

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε την Τρίτη, 28/7, ότι οι δυνάμεις του αναχαίτισαν drones που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου, κατηγορώντας οργανώσεις που «συνδέονται με το Ιράν» ότι τα εξαπέλυσαν από το Ιράκ για δεύτερη συναπτή ημέρα.

Ο εκπρόσωπος του σαουδαραβικού υπουργείου Άμυνας, Τούρκι αλ Μάλικι, δήλωσε πως «η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε πολλά drones που είχαν στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις», συμπληρώνοντας πως οι επιθέσεις «εξαπολύθηκαν από ιρακινό έδαφος, από τρομοκράτες παραστρατιωτικούς που συνδέονται με το Ιράν».

Το Ριάντ είχε αναφέρει ανάλογες επιθέσεις τη Δευτέρα, 27/7, καλώντας τη Βαγδάτη να λάβει μέτρα ώστε το ιρακινό έδαφος να μην χρησιμοποιείται για επιθέσεις εναντίον του βασιλείου.

Η ιρακινή κυβέρνηση ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας. Η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», ένα δίκτυο φιλοϊρανικών ένοπλων ομάδων, αρνήθηκε πάντως οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Διαβάστε επίσης:

Κίνα: Στους 41 οι νεκροί από τη φονική κατολίσθηση στην πόλη Τσονγκτσίνγκ (Video)

Κυπριακό: Συγκρατημένη αισιοδοξία Χριστοδουλίδη μετά το δείπνο με Γκουτέρες και Έρχιουρμαν

Επικοινωνία Ουκρανού ΥΠΕΞ με τον Ιρανό ομόλογό του – Συμφωνία για αποκλιμάκωση μετά τη βύθιση ιρανικού πλοίου στην Κασπία Θάλασσα





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
venizelos el aerodromio
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 21χρονο στο «Ελ. Βενιζέλος» με 18,7 κιλά κάνναβη

drone_2
ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν drones προερχόμενα από το Ιράκ, το Ριάντ κατηγορεί φιλοϊρανικές οργανώσεις

china
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Στους 41 οι νεκροί από τη φονική κατολίσθηση στην πόλη Τσονγκτσίνγκ (Video)

seismos_2004_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα Ιωάννινα – Έντονα αισθητός λόγω μικρού εστιακού βάθους

cska1948
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 στον δρόμο του Παναθηναϊκού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gibbs-karharias
ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για δύτη στα Φίτζι - Κατέγραψε τη στιγμή που καρχαρίας του επιτέθηκε δαγκώνοντάς τον στο πόδι (video)

syntaxeis new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επικουρικές Συντάξεις: Η «ένεση» 90 εκατ. από τους εργαζόμενους συνταξιούχους, τα πλεονάσματα και η «παγωμένη» αύξηση

makaronosalata_sintagi
CUCINA POVERA

Κρεμώδης, δροσερή και πανεύκολη μακαρονοσαλάτα με τυρί κρέμα

kostas-laliotis
ΕΛΛΑΔΑ

O Κώστας Λαλιώτης καταγράφει ένα προσωπικό οδοιπορικό στο Άγιον Όρος - Προδημοσίευση του δοκιμίου του

trapeza-tis-ellados
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα άνω των 2 εκατ. ευρώ σε τράπεζες και servicers από την Τράπεζα της Ελλάδος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 01:02
venizelos el aerodromio
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 21χρονο στο «Ελ. Βενιζέλος» με 18,7 κιλά κάνναβη

drone_2
ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν drones προερχόμενα από το Ιράκ, το Ριάντ κατηγορεί φιλοϊρανικές οργανώσεις

china
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Στους 41 οι νεκροί από τη φονική κατολίσθηση στην πόλη Τσονγκτσίνγκ (Video)

1 / 3