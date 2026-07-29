Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν drones προερχόμενα από το Ιράκ, το Ριάντ κατηγορεί φιλοϊρανικές οργανώσεις

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Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε την Τρίτη, 28/7, ότι οι δυνάμεις του αναχαίτισαν drones που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου, κατηγορώντας οργανώσεις που «συνδέονται με το Ιράν» ότι τα εξαπέλυσαν από το Ιράκ για δεύτερη συναπτή ημέρα.

Ο εκπρόσωπος του σαουδαραβικού υπουργείου Άμυνας, Τούρκι αλ Μάλικι, δήλωσε πως «η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε πολλά drones που είχαν στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις», συμπληρώνοντας πως οι επιθέσεις «εξαπολύθηκαν από ιρακινό έδαφος, από τρομοκράτες παραστρατιωτικούς που συνδέονται με το Ιράν».

Το Ριάντ είχε αναφέρει ανάλογες επιθέσεις τη Δευτέρα, 27/7, καλώντας τη Βαγδάτη να λάβει μέτρα ώστε το ιρακινό έδαφος να μην χρησιμοποιείται για επιθέσεις εναντίον του βασιλείου.

Η ιρακινή κυβέρνηση ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας. Η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», ένα δίκτυο φιλοϊρανικών ένοπλων ομάδων, αρνήθηκε πάντως οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

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