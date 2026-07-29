Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα Ιωάννινα – Έντονα αισθητός λόγω μικρού εστιακού βάθους

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Σεισμός 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 23:10 το βράδυ της Τρίτης, 28/7, στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τα Ιωάννινα, ενώ το εστιακό βάθος ήταν 7,6 χιλιόμετρα.

Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην πόλη των Ιωαννίνων και στα Ζαγοροχώρια ενώ συνοδεύτηκε από έντονο βουητό.

Λόγω του σεισμού, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια και το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων.

Στην ευρύτερη περιοχή της σεισμικής δόνησης πραγματοποιούνται περιπολίες από πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ με εντολή αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και η 5η ΕΜΑΚ.

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Σεισμός 4,1 Ρίχτερ βόρεια της Σκιάθου











