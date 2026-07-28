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28.07.2026 22:45

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ βόρεια της Σκιάθου

28.07.2026 22:45
seismos

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:17 το βράδυ της Τρίτης, 28/7, σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σκιάθου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σκιάθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 14,2 χιλιόμετρα.

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