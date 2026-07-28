Για «μια από τις καλύτερες συναντήσεις» που είχε ποτέ με τον Τραμπ, έκανε λόγο ο Νετανιάχου

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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε την Τρίτη, 28/7, πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε πως «ήταν μια από τις καλύτερες συζητήσεις που είχα με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ» και επικεντρώθηκε στον «κοινό στόχο» να διασφαλίσουν ότι «το Ιράν δεν αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η συνάντηση αποτέλεσε επίσης «μια ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και για συντονισμό σε θέματα που είναι σημαντικά για την ασφάλεια και το μέλλον του Ισραήλ».

Για «θετική και παραγωγική» συνάντηση είχε κάνει νωρίτερα λόγο και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, σε ανάρτησή της.

Η συνάντηση «συμφιλίωσης» και το αυστηρό μήνυμα Τραμπ πριν τις συνομιλίες

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα, ενώ εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τις αναφορές του Νετανιάχου ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου το πει αυτό. Μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Με τη Διαστημική Δύναμη διαθέτουμε τα καλύτερα συστήματα παρακολούθησης στον κόσμο. Έχουμε πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, το CNN, σχολιάζοντας τη νέα επίσκεψη Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον, σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ θα επιδίωκε αυτή τη φορά να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Τραμπ, – μια σχέση που εμφανίζει εμφανή σημάδια φθοράς.

Σύμφωνα με αμερικανικές και ισραηλινές πηγές, ο Νετανιάχου επιδίωκε εδώ και εβδομάδες να εξασφαλίσει συνάντηση με τον Τραμπ, προκειμένου να παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Ιράν και να εκφράσει τις ανησυχίες του για ενδεχόμενες διπλωματικές πρωτοβουλίες της Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε επιφυλακτικός, ενώ στο περιβάλλον του Λευκού Οίκου υπήρξε ενόχληση για τις διαρροές που, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, είχαν στόχο να δημιουργήσουν δημόσια πίεση υπέρ της πραγματοποίησης της συνάντησης.

Τελικά, η παρουσία και των δύο στις ΗΠΑ με αφορμή την κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ δημιούργησε το κατάλληλο πλαίσιο για μια συνάντηση, έστω και στο περιθώριο των εκδηλώσεων.

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