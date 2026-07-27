Ο καιρός πατάει «rewind»: Η ζέστη επιστρέφει, η αφρικανική σκόνη καταφθάνει και οι παραλίες μας περιμένουν!

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Η δροσιά των προηγούμενων ημερών μας χάρισε την ανάσα που τόσο είχαμε ανάγκη, όμως το ελληνικό καλοκαίρι δηλώνει ξανά δυναμικά «παρών»! Από σήμερα το θερμόμετρο παίρνει την ανηφόρα, επαναφέροντας τις υψηλές πτήσεις του υδραργύρου, ενώ ένα πέπλο αφρικανικής σκόνης θα κάνει την εμφάνισή του στην ατμόσφαιρα.

Το σκηνικό του καιρού για τη Δευτέρα

Σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια περιμένουμε σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και άκρως καλοκαιρινός. Κατά τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα βόρεια, με πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σημειώνει πρόσκαιρη άνοδο και το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Ωστόσο, στο εσωτερικό της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς , ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Πιο δροσερές οι συνθήκες στα δυτικα, στο Αιγαίο και στα παραλιακά μας!

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα διατηρηθεί αίθριος, καλοκαιρινός και ηλιόλουστος. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά νοτιάδες έως 4 μποφόρ στις γύρω θάλασσες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου.

Ανεβαίνοντας βορειότερα, στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται επίσης αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια αλλά κατά τις θερμές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις που ίσως δώσουν το απόγευμα κάποιες βροχές στα γύρω ορεινά. Στον Θερμαϊκό θα επικρατεί σχεδόν άπνοια, ενώ το θερμόμετρο θα δείξει από 17 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου.

Η ανάλυση για την Τρίτη: Ζέστη, σκόνη και… μελτέμια σε δράση

Την Τρίτη, το καλοκαιρινό σκηνικό σφίγγει ακόμα περισσότερο τα λουριά. Η ζέστη θα επιμείνει σε υψηλά επίπεδα –ιδανική αφορμή για όσους βρίσκονται κοντά σε παραλία–, ενώ η αφρικανική σκόνη θα παραμείνει αισθητή, κυρίως στα νότια.

Το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμική αστάθεια θα κάνει ένα γρήγορο πέρασμα από τα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, όπου ενδέχεται να βγουν κάποιες πρόσκαιρες μπόρες. Στο Αιγαίο, ωστόσο, οι βοριάδες θα ανεβάσουν στροφές, φτάνοντας τοπικά τα 6 και πιθανώς τα 7 μποφόρ, δίνοντας μια μικρή ανάσα δροσιάς στα νησιά μας αλλά και προκαλώντας τα γνωστά «κουνήματα» στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Με το καλοκαίρι να βρίσκεται στην πιο ώριμη και όμορφη φάση του, η παραλία δεν είναι πια επιλογή, είναι επιτακτική ανάγκη! Είτε σχεδιάζετε απόδραση σε κάποιο νησί του Αιγαίου με τα κρυστάλλινα νερά, είτε ετοιμάζεστε για τις γραφικές ακτές του Ιονίου, το σκηνικό είναι το απόλυτο καρτ ποστάλ: καταγάλανοι ουρανοί, ζεστή άμμος, παγωμένος καφές και βουτιές μέχρι το ηλιοβασίλεμα.

Ακόμα όμως κι αν ξέμεινες στην πόλη, η διάθεση παραμένει καλοκαιρινή. Οι ταράτσες, τα θερινά σινεμά και οι βραδινές βόλτες με την παρέα προσφέρουν την καλύτερη απόδραση από την καθημερινότητα. Φορτώστε αντηλιακό, φορέστε το χαμόγελό σας, πάρτε τα απαραίτητα και απολαύστε κάθε στιγμή του ελληνικού καλοκαιριού!

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