Η Ελλάδα 2η στον κόσμο σε γαλάζιες σημαίες – Οι παραλίες που διακρίθηκαν

Η Ελλάδα είναι 2η χώρα στον κόσμο σε γαλάζιες σημαίες, καθώς 624 παραλίες διακρίθηκαν για την ποιότητα των νερών τους. Στην ελληνική επικράτεια διακρίθηκε η Κρητη με 154 σημαίες. Στην Περιφέρεια Αττικής μόλις 17 παραλίες πήραν γαλάζια σημαία.

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δήμος Μαραθώνος

Μπρεξίζα

Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος

Διασταύρωση

Λίμνη

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Αυλάκι

Δήμος Λαυρεωτικής

Σούνιο

Δήμος Σαρωνικού

Λαγονήσι 1-Grand Beach

Λαγονήσι 2-Mediterraneo

Λαγονήσι 3-Κοχύλια

Μαύρο Λιθάρι

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Αστέρας Βουλιαγμένης

Βούλα Α

Βουλιαγμένη

Δήμος Γλυφάδας

Γλυφάδα

Γλυφάδα Α

Γλυφάδα Β

Δήμος Μεγαρέων

Κινέττα

Δήμος Αίγινας

Αγ. Μαρίνα

Τα κριτήρια επιλογής

Α. Καθαριότητα θάλασσας και ακτής «Εξαιρετική» ποιότητα των υδάτων κολύμβησης που επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους όπως ορίζεται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Μη απόρριψη στην περιοχή βιομηχανικών και αστικών λυμάτων, χωρίς κατάλληλη επεξεργασία και καθαρισμό. Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα καθώς και ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης. Συνεχής, τακτικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κ.λπ.

Β. Οργάνωση ακτής Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, με την ανάρτηση των επίσημων αποτελεσμάτων των μικροβιολογικών αναλύσεων στον υποχρεωτικό πίνακα ανακοινώσεων της κάθε ακτής. Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης εξ ατυχήματος, με άμεση ενημέρωση του κοινού. Απαγόρευση της κίνησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή. Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης. Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.

Γ. Ασφάλεια επισκεπτών Παρουσία εκπαιδευμένων, πτυχιούχων ναυαγοσωστών σε υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τη σχετική νομοθεσία, ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο για περίπτωση ανάγκης, σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες. Προσβασιμότητα και παροχή υπηρεσιών για άτομα με ειδικές ανάγκες ή μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ).

Δ. Προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή, καθώς και για περιοχές με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, χλωρίδας και πανίδας, στον παράκτιο χώρο. Οργάνωση δραστηριοτήτων από τον διαχειριστή της ακτής, που να επιβεβαιώνουν και να υλοποιούν το ενδιαφέρον του για το φυσικό περιβάλλον της ακτής και την ανάγκη προστασίας του. Υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τους επισκέπτες της ακτής.

