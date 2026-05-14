ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 19:36
14.05.2026 19:15

ΕΟΠΥΥ: Στα χέρια των αρχών τρία άτομα για απάτες με εικονικές θεραπείες και πλαστά παραπεμπτικά – Πώς δρούσε το κύκλωμα

Απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ φέρεται να διέπραττε κύκλωμα που εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ με την ζημιά προς τον οργανισμό να ξεπερνά τις 260 χιλιάδες ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα: ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, καθώς και δύο ορθοπεδικοί ιατροί ηλικίας 51 και 49 ετών.

Σύμφωνα με την έρευνα, από τον Μάιο του 2021 τα μέλη της ομάδας είχαν συγκροτήσει οργανωμένο μηχανισμό με στόχο την παράνομη είσπραξη αποζημιώσεων από τον ΕΟΠΥΥ μέσω εικονικών ιατρικών πράξεων για φυσικοθεραπείες.


Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Ειδικότερα, ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής φέρεται να καθοδηγούσε τη δράση, ενώ οι δύο ορθοπεδικοί προχωρούσαν στη συστηματική έκδοση ψευδών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους, χωρίς οι ίδιοι να γνωρίζουν τη χρήση των στοιχείων τους. Τα ΑΜΚΑ των ασφαλισμένων προέρχονταν, σύμφωνα με τη δικογραφία, από τον χώρο του φυσικοθεραπευτηρίου, ενώ στη συνέχεια καταχωρούνταν εικονικές συνεδρίες και υπογράφονταν παραστατικά εκτέλεσης χωρίς πραγματική παροχή υπηρεσιών.

Χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι ότι σε 1.641 γνωματεύσεις είχαν δηλωθεί ανύπαρκτες τηλεφωνικές συνδέσεις, στοιχείο που ενίσχυσε την εκτίμηση ότι οι ασφαλισμένοι δεν είχαν γνώση της χρήσης των δεδομένων τους.

Παράλληλα, διερευνάται η εμπλοκή υπαλλήλου του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος φέρεται να διέρρευσε υπηρεσιακά έγγραφα και να έλαβε χρηματικά ποσά για την αρχειοθέτηση καταγγελιών σε βάρος των εμπλεκομένων.

Από την έρευνα έχει διαπιστωθεί η έκδοση και εκτέλεση 1.961 εικονικών παραπεμπτικών, που αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείας σε 1.683 ΑΜΚΑ ασφαλισμένων, με τη συνολική ζημία να υπερβαίνει τα 264.475,50 ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8.990 ευρώ, ιδιόχειρες σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα και tablet.

Σε βάρος τους, όπως και σε βάρος υπαλλήλου του ΕΟΠΥΥ, σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, κατ’ εξακολούθηση πλαστογραφία, ψευδείς βεβαιώσεις, απάτη σε βάρος του Δημοσίου και ΝΠΔΔ, δωροδοκία και δωροληψία υπαλλήλου, καθώς και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη χαρτογράφηση του κυκλώματος και ενδεχόμενη επέκταση της δράσης του.

