ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 21:47
14.05.2026 20:04

Τα… ενοίκια του Ανδρουλάκη

nikos androulakis

Δεν ξέρω αν συμβάλει στο… δημόσιο διάλογο, αλλά παραθέτω τα στοιχεία από το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με το ποσό που εισέπραξε το 2024 από ενοίκια.

Το ποσό λοιπόν είναι 21.504,96 ευρώ. Και το αναφέρω, ώστε να ξεκαθαρίσει τι ενοίκιο λαμβάνει ο ίδιος – άλλο θέμα η οικογένειά του – από το περίφημο κτίριο για το οποίο ξεσηκώθηκε τόσος θόρυβος – ιδίως και κυρίως από τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει έτσι αλλιώς ένα 20% του κτιρίου αυτού από γονική παροχή – τόσο του έδωσαν οι γονείς του δηλαδή. Το μέρος του ενοικίου που λαμβάνει είναι δεν είναι 1.400, προ φόρου.

Όλη η φασαρία γίνεται γι’ αυτό λοιπόν. Εκτός κι αν είναι να γίνεται συζήτηση και να απολογούνται τα παιδιά και τις περιουσίες, όπως και τους χειρισμούς και τις επιλογές και τις πράξεις, που έχουν κάνει οι γονείς τους. Τότε αλλάζει η κουβέντα…

