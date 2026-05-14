Ο Τραμπ βάζει «πάγο» στις μετακινήσεις αμερικανικών στρατευμάτων προς την Ευρώπη

Τα σχέδια της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη επανεξετάζει το Πεντάγωνο, και στο πλαίσιο αυτό οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τους συμμάχους τους για πιθανή παύση της εναλλασσόμενης ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων στη Γηραιά Ήπειρο, όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας, Ρόμπερτας Κάουνας.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο το Πεντάγωνο ακύρωσε αιφνιδιαστικά την ανάπτυξη τεθωρακισμένης ταξιαρχίας στην Ευρώπη. Η απόφαση επηρεάζει περίπου 4.000 στρατιώτες που επρόκειτο να σταλούν στην Πολωνία, σύμφωνα με τους New York Times.

«Η Λιθουανία έχει ενημερωθεί για πιθανές αλλαγές στην εναλλασσόμενη παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη», ανέφερε ο Κάουνας σε γραπτό σχόλιο προς το Bloomberg, προσθέτοντας ότι η χώρα του δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση για αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από το έδαφός της.

Οι εξελίξεις αυτές ακολουθούν τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι σκοπεύει να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ευρύτερης μείωσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας των 85.000 ανδρών στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, κορυφαίοι διπλωμάτες χωρών του ΝΑΤΟ εκτιμούν ότι ο Τραμπ θα ανακοινώσει και νέες αποχωρήσεις στρατευμάτων, πιθανόν και από την Ιταλία.

Η Wall Street Journal ανέφερε επίσης ότι η σχεδιαζόμενη αποχώρηση στρατευμάτων από την κυβέρνηση Τραμπ θα επαναφέρει τα επίπεδα της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη στα επίπεδα πριν από τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία το 2022.

Παράλληλα, ο ιστότοπος Army Times μετέδωσε την Τετάρτη, επικαλούμενος ανώνυμο αξιωματούχο του αμερικανικού στρατού, ότι η ακύρωση αφορά περισσότερους από 4.000 στρατιώτες που επρόκειτο να αναπτυχθούν στην Πολωνία για εννέα μήνες.

Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι «το ζήτημα αυτό δεν αφορά την Πολωνία, σχετίζεται με την ανακοίνωση για αλλαγή στην παρουσία ορισμένων αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Βαρσοβία την Πέμπτη, υπογράμμισε ότι η αναδιάταξη δεν συνεπάγεται μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Πολωνία. «Εργαζόμαστε για την αύξηση τόσο του μεγέθους όσο και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Πολωνία», πρόσθεσε.

Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη, που θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτα απέναντι σε πιθανή ρωσική επιθετικότητα, έχουν εκφράσει την προθυμία τους να φιλοξενήσουν επιπλέον αμερικανικά στρατεύματα σε περίπτωση ανακατανομής δυνάμεων στην περιοχή.

Αρκετές χώρες της περιοχής, μεταξύ αυτών και οι Βαλτικές χώρες, έχουν επίσης εμφανιστεί πιο πρόθυμες να παράσχουν στρατιωτική υποστήριξη για να διατηρηθεί ανοικτό το Στενό του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε στη Σύνοδο B9 στο Βουκουρέστι την Τετάρτη ότι οποιαδήποτε αμερικανική απόφαση για αποχώρηση στρατευμάτων από τη Γερμανία αποτελεί «κυρίαρχη απόφαση» των ΗΠΑ, αλλά θα γίνει σε στενή διαβούλευση με τους συμμάχους.

Ο Ρούτε παρουσίασε ενδεχόμενη μείωση των αμερικανικών δυνάμεων ως ευκαιρία για την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος για την άμυνά της, επιτρέποντας στις ΗΠΑ να επικεντρωθούν περισσότερο στην Ασία και σε άλλες περιοχές.

«Η αμερικανική παρουσία στην Ευρώπη παραμένει τεράστια», τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Σοκ σε φοιτητική κινητοποίηση στο Βελιγράδι: Αυτοκίνητο «εισέβαλε» στη διαδήλωση και παρέσυρε 90χρονο (Video)

Μαλδίβες: Πέντε Ιταλοί βρήκαν τον θάνατο κάνοντας scuba diving σε υποβρύχιο σπήλαιο

Η Κούβα ξέμεινε από ντίζελ και πετρέλαιο, ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας – Κλειστά σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες, υπολειτουργούν τα νοσοκομεία











