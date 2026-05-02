ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 16:04
02.05.2026 14:09

Γερμανός υπουργός Άμυνας για την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών: «Ήταν αναμενόμενο, να αναλάβει η Ευρώπη μεγαλύτερη ευθύνη»

«Αναμενόμενη» χαρακτήρισε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους την απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από βάσεις τους επί γερμανικού εδάφους, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στη Γερμανία εξυπηρετούν και τα συμφέροντα των ίδιων των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.

Για τις μελλοντικές μας αποστολές, θα συντονιστούμε στενά με την Ομάδα των Πέντε (Βρετανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία), «πρέπει να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι», υπογράμμισε ο Πιστόριους.

«Η παρουσία Αμερικανών στρατιωτών στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη Γερμανία, είναι προς το συμφέρον μας και προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεργαζόμαστε στενά με τους Αμερικανούς στο Ράμσταϊν, στο Γκράφενβερ, στη Φρανκφούρτη και αλλού, για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη, για την Ουκρανία και για την κοινή αποτροπή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκεντρώνουν επίσης άλλες στρατιωτικές λειτουργίες εδώ, π.χ. για τα συμφέροντά τους στην πολιτική ασφαλείας στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή», δήλωσε πριν από λίγο ο Πιστόριους, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Πενταγώνου για απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα, ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

«Είναι σαφές», τόνισε ο Πιστόριους, «πρέπει να γίνουμε πιο Ευρωπαίοι εντός του ΝΑΤΟ, προκειμένου να μπορούμε να παραμείνουμε διατλαντικοί, με άλλα λόγια, εμείς οι Ευρωπαίοι να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας».

Η Γερμανία βρίσκεται στον σωστό δρόμο, σημείωσε, αναφερόμενος στον εν εξελίξει εκσυγχρονισμό των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων: «Αναπτυσσόμαστε: Οι ένοπλες δυνάμεις μας επεκτείνονται, προμηθεύουμε περισσότερο εξοπλισμό πιο γρήγορα και εστιάζουμε στην καινοτομία, κατασκευάζουμε περισσότερες υποδομές».

Το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απέσυραν στρατεύματα από την Ευρώπη, αλλά και από τη Γερμανία, ήταν αναμενόμενο, συνέχισε ο υπουργός ‘Αμυνας και εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αναφορές για 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τους συνολικά σχεδόν 40.000 που σταθμεύουν σήμερα στη Γερμανία.

«Για όλες τις μελλοντικές αποστολές, θα συντονιστούμε στενά με τους συμμάχους μας, για παράδειγμα στο πλαίσιο της Ομάδας των Πέντε, δηλαδή με τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Πολωνία και την Ιταλία», τόνισε ο Μπόρις Πιστόριους στην ανακοίνωσή του.

