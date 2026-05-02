Τραμπ: Προδότες όσοι λένε ότι δεν κερδίζουμε τον πόλεμο – Δεν χρειάζεται έγκριση του Κογκρέσου, όλες οι εξελίξεις

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να κλείνει 62 ημέρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει πως δεν χρειάζεται να ζητήσει από το Κογκρέσο άδεια για να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν.

«Ξέρετε, δεν τους αρέσει η λέξη πόλεμος και την αποκαλούν στρατιωτική επιχείρηση, επειδή αν δεν έχεις πόλεμο, δεν έχεις νομικά προβλήματα. Αλλά έχετε ακούσει ποτέ για κατάσταση όπου εμείς εξοντώνουμε ενώ το Κογκρέσο προειδοποιεί ότι μας απομένουν μόνο τρεις μέρες;», είπε, αποκαλώντας προδότες όσους δηλώνουν ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν τον πόλεμο.

H σύγκριση με το Βιετνάμ και το Ιράκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέκρινε την οκτώ εβδομάδων σύγκρουση στο Ιράν με τα 19 χρόνια στο Βιετνάμ και τα 12 χρόνια στο Ιράκ, ενώ είχαν προηγηθεί επιστολές του με βασικό επιχείρημα ότι η προθεσμία έκτακτων πολεμικών εξουσιών δεν έληξε στις 60 ημέρες ώστε να απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για παράταση, καθώς οι εχθροπραξίες σταμάτησαν με την κατάπαυση του πυρός στις 7 Απριλίου.

Παρ’ όλα αυτά ο αμερικανικός στρατός εξακολουθεί να επιβάλλει ενεργά τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ενεργεί όπως «οι πειρατές».

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά στη διάρκεια εκδήλωσης στη Φλόριντα καθώς περιέγραφε πώς οι αμερικανικές δυνάμεις κατέλαβαν ένα πλοίο πριν μερικές ημέρες.

«Είμαστε σαν πειρατές αλλά δεν παίζουμε παιχνίδια»

«Αλλάξτε την πορεία του πλοίου σας. Απομακρυνθείτε αμέσως από το μηχανοστάσιο», εξήγησε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι διέταξαν οι αμερικανικές δυνάμεις το πλήρωμα του πλοίου. «Είναι πέντε μίλια μακριά και με έναν πυροβολισμό στο μηχανοστάσιο, ανατινάξαμε το μηχανοστάσιο. Το πλοίο σταμάτησε (…) και μετά καταλάβαμε το πλοίο, κατασχέσαμε το εμπόρευμα, κατασχέσαμε το πετρέλαιο. Είναι μια πολύ επικερδής επιχείρηση», τόνισε.

«Είμαστε σαν πειρατές. Είμαστε κάπως σαν πειρατές αλλά δεν παίζουμε παιχνίδια», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Οι ΗΠΑ έχουν καταλάβει κάποια ιρανικά πλοία τα οποία είχαν μόλις αποπλεύσει από τα λιμάνια της χώρας, όπως και εμπορικά πλοία στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και ιρανικά δεξαμενόπλοια στα ασιατικά νερά.

Το Ιράν, μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του στις 28 Φεβρουαρίου, έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο κανονικά διέρχεται το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.

«Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ακόμη πως οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να είναι «καλύτερα» χωρίς συμφωνία με το Ιράν, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης δείχνουν να έχουν «κολλήσει».

Παράλληλα, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, ανέφερε ότι οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου 2026 έχουν τερματιστεί, επικαλούμενος την εκεχειρία της 7ης Απριλίου.

Πρόσθεσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να είναι «καλύτερα» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις εμφανίζονται ξανά μπλοκαρισμένες.

«Ειλικρινά, ίσως είμαστε καλύτερα αν δεν κάνουμε καθόλου συμφωνία. Θέλετε να μάθετε την αλήθεια; Επειδή δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό το πράγμα να συνεχιστεί», είπε ο Τραμπ. «Συμβαίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό».

Νωρίτερα την Παρασκευή, πριν αναχωρήσει για τη Φλόριντα, ο Τραμπ δήλωσε στο CNN ότι δεν ήταν ικανοποιημένος από την τελευταία πρόταση του Ιράν, η οποία αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Τραμπ είπε επίσης σε δημοσιογράφους ότι οι επιλογές του για το Ιράν συνοψίζονται στο ερώτημα: «Να πάμε και απλώς να τους διαλύσουμε και να τους τελειώσουμε για πάντα; Ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συμφωνία;».

«Δεν θα φύγουμε νωρίς»

Παρά την αναφορά του σε τερματισμό των εχθροπραξιών, ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας από τη Φλόριντα, διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν «και να ανακύψει ξανά πρόβλημα σε τρία χρόνια».

Ο ίδιος δήλωσε σε δημοσιογράφους την Παρασκευή: «Μόλις είχαμε συνομιλία με το Ιράν. Θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά θα έλεγα ότι δεν είμαι ικανοποιημένος».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η επίτευξη συμφωνίας αποδεικνύεται δύσκολη, εν μέρει επειδή η ιρανική ηγεσία είναι «πολύ μπερδεμένη», μετά τον θάνατο σειράς ανώτατων στρατιωτικών αξιωματούχων της στον πόλεμο.

Ο αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι την Πέμπτη ενημερώθηκε από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ για επιλογές που κυμαίνονταν από το «να τους διαλύσουμε και να τους τελειώσουμε για πάντα» έως το «να κάνουμε συμφωνία».

«Δεν ανταποκρίνονται με το είδος της συμφωνίας που πρέπει να έχουμε. Και θα το κάνουμε αυτό σωστά. Δεν πρόκειται να φύγουμε νωρίς και μετά να προκύψει ξανά το πρόβλημα σε τρία χρόνια», πρόσθεσε.

Νέα πρόταση της Τεχεράνης μέσω Πακιστάν

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι πρόταση για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εστάλη σε Πακιστανούς μεσολαβητές.

Το πρακτορείο δεν δημοσίευσε λεπτομέρειες, ενώ παραμένει ασαφές αν η πρόταση έχει φτάσει στις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Τεχεράνη παρέδωσε την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, αφήνοντας περιθώρια συμβιβασμού, σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσει τις συνομιλίες και να τερματιστεί το αδιέξοδο που αποδεικνύεται ιδιαίτερα κοστοβόρο για την οικονομία της.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές παραμένουν πολύ μακριά σε βασικά ζητήματα, όπως η πλήρης επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις και τις οποίες επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα.

Αραβικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν επίσης ότι οι Πακιστανοί μεσολαβητές ζήτησαν από τον Ντόναλντ Τραμπ να μη βιαστεί να αποφασίσει νέα στρατιωτική επιλογή, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη εβδομάδα, καθώς ενδέχεται να τεθούν στο τραπέζι προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διπλωματική λύση.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, σχολιάζοντας τη νέα ιρανική πρόταση. «Θα δούμε τι θα συμβεί».

Στενά του Ορμούζ, λιμάνια και κυρώσεις

Η πρόταση της Τεχεράνης φαίνεται να κάνει ένα βήμα προς τις ΗΠΑ, καθώς προβλέπει συζήτηση για τους όρους ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ ταυτόχρονα με αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και τη χαλάρωση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Προηγουμένως, το Ιράν ζητούσε από τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό ως προϋπόθεση για την έναρξη συνομιλιών και να συμφωνήσουν στους όρους λήξης του πολέμου πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ και το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η νέα πρόταση προβλέπει επίσης ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθούν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με τις πηγές της Wall Street Journal, η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι είναι έτοιμη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, εφόσον η Ουάσιγκτον δείξει θετική στάση απέναντι στη νέα πρόταση.

«Νομίζω ότι ευθυγραμμίζει τα κίνητρα όλων, καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν θα μπορούσαν να αποκομίσουν κάποια περιορισμένη οικονομική ανακούφιση, ενώ μετατίθενται πιο δύσκολα και χρονοβόρα ζητήματα», δήλωσε στην εφημερίδα ο Ρίτσαρντ Νέφιου, πρώην ανώτερος διαπραγματευτής των ΗΠΑ με το Ιράν και νυν συνεργάτης του Πανεπιστημίου Κολούμπια.

Axios: Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ κόστισε στο Ιράν 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ εκτιμά ότι το Ιράν έχει χάσει σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από το πετρέλαιο από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός του Κόλπου του Ομάν στις 13 Απριλίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios που επικαλείται αξιωματούχους του Πενταγώνου.

Έκτοτε, ο αμερικανικός στρατός έχει ανακατευθύνει περισσότερα από 40 πλοία που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο και άλλα εμπορεύματα. Περίπου 31 δεξαμενόπλοια φορτωμένα με 53 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου έχουν ακινητοποιηθεί στον Περσικό Κόλπο, με συνολική αξία τουλάχιστον 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δύο πλοία έχουν κατασχεθεί.

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην ξηρά έφτασαν στο μέγιστο της χωρητικότητάς τους και το Ιράν άρχισε να χρησιμοποιεί παλαιότερα δεξαμενόπλοια ως πλωτές αποθήκες, ενώ άλλα ακολουθούν μεγαλύτερες και πιο δαπανηρές διαδρομές για να παραδώσουν πετρέλαιο στην Κίνα, αποφεύγοντας την απαγόρευση των ΗΠΑ, σύμφωνα με την έκθεση.

«Πιθανότατα απέχουν αρκετές εβδομάδες, ή ίσως και έναν μήνα, από το να εξαντληθούν οι αποθηκευτικοί χώροι», δήλωσε ο Γκρέγκορι Μπρου του Ομίλου Eurasia στο Axios.

Ο Samir Madani, υπεύθυνος παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων, δήλωσε ότι τα ιρανικά δεξαμενόπλοια θα μπορούσαν τελικά να επιχειρήσουν μια μαζική «μεγάλη απόδραση» κατά τη διάρκεια της νύχτας, μόλις συσσωρευτούν περαιτέρω αποθέματα κοντά στα πακιστανικά σύνορα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Τζόελ Βαλντέζ, δήλωσε ότι ο αποκλεισμός «προκαλεί ένα καταστροφικό πλήγμα στην ικανότητα του ιρανικού καθεστώτος να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία και την περιφερειακή αποσταθεροποίηση».

Λίβανος: Ακόμη 13 νεκροί νεκροί, ανάμεσά τους και ένα παιδί

Σε 13 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, ανεβάζει τον απολογισμό θυμάτων από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, οκτώ άνθρωποι – ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες – σκοτώθηκαν κι άλλοι 21 τραυματίστηκαν εξαιτίας πληγμάτων στο χωριό Χαμπούς, του οποίου την εκκένωση είχε διατάξει ο ισραηλινός στρατός παρά την εκεχειρία που ανακοινώθηκε στις 17 Απριλίου.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε μπαράζ επιθέσεων στη Ζραρίγια, κοντά στη Σιδώνα, στη νότια πόλη Σαμάα όπου «επλήγησαν μοναστήρι και σχολείο» , αλλά και στην Τύρο.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για μια σειρά επιθέσεων εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων και θέσεων στο νότιο Λίβανο και ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε εννέα διαφορετικές επιχειρήσεις με στόχο ισραηλινά στρατεύματα, μερικά από αυτά εντός λιβανέζικου εδάφους, και άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά μήκος της γραμμής προς το βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) είχαν στόχο στο βόρειο Ισραήλ, εκ των οποίων δύο καταρρίφθηκαν.

