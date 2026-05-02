«Της είπα ότι δεν θέλω να δουλέψουμε ξανά μαζί»: Ο άγνωστος καβγάς του Κουδουνάρη με τη Φουρέιρα για ένα φτερό (Videos)

Για τον άγνωστο τσακωμό με την Ελένη Φουρέιρα, το άστρο της Ιωάννας Τούνη αλλά και την τραγουδίστρια που ήθελε να πάρει ρούχο χωρίς να το πληρώσει μίλησε ο Στέλιος Κουδουνάρης στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου.

«Με την Ελένη γνωριστήκαμε το 2008, τσακωθήκαμε το 2008 και μετά αγαπηθήκαμε», ανέφερε για την Ελένη Φουρέιρα και σε ερώτηση για το αν φορά τώρα ρούχα του αποκάλυψε: «Έχει καιρό να φορέσει. Με την Ελένη έχουμε κάνει φοβερές συνεργασίες και για πάρα πολλά χρόνια. Στην πρώτη της σόλο εμφάνιση στα Mad Awards to 2008, φόραγε ένα μπλε κορμάκι, ήταν φωτιά και αυτό το ρούχο ήταν το πρώτο που είχα ράψει σε διάσημο άνθρωπο και στην αρχή δεν ήθελε, δεν την ήξερα. Όταν τη γνώρισα πραγματικά ήθελα παρά πολύ να δουλέψουμε και αυτό το ρούχο έχει μια τεράστια ουρά, την οποία δεν φόρεσε».

»Ήταν μια ουρά που ράβαμε, ράβαμε μέτρα, ήταν 20 μέτρα αυτή η ουρά. Ήταν πάρα πολύ κόπος για να γίνει αυτό, κόβαμε κάτι μέτρα για να είναι πιο βολική, τα 20 μέτρα γίνανε 10. Θα την έβγαζε πάνω στη σκάλα, επειδή όμως υπήρχε μια αστάθεια με τη σκάλα τελευταία στιγμή φοβήθηκε να τη βάλει και δεν τη φόρεσε και εγώ ήταν η πρώτη φορά και η τελευταία που καθόμουν πάνω στην κερκίδα για να δω το σόου, δεν ήμουν πίσω στα παρασκήνια και περιμένω να δω την Ελένη να βγει με όλο το outfit και βγαίνει μόνο με το κορμάκι. Έχω πάθει εγκεφαλικό, λέω δεν θέλω να ξαναδουλέψουμε. Μετά εκ του αποτελέσματος έτσι έπρεπε να βγει η Ελένη. Όλα γίνανε για κάποιο λόγο. Έπρεπε να βγει έτσι, ήταν μια καταπληκτική εμφάνιση για την εποχή την οποία θυμάσαι και εσύ», πρόσθεσε.

Το άστρο της Τούνη

Μιλώντας για την Ιωάννα Τούνη και τη συμμετοχή της στο My Style Rocks, ο Στέλιος Κουδουνάρης είπε πως είχε καταλάβει από πολύ νωρίς ότι θα γίνει διάσημη.

«Στην αρχή ήταν από τα κορίτσια τα οποία δεν μου άρεσαν καθόλου στιλιστικά, την πρώτη, δεύτερη εβδομάδα ήθελα να αποχωρήσει. Κάπως έμεινε και άρχισε να ξεδιπλώνει την προσωπικότητά της η οποία ήταν πραγματικά ισοπεδωτική, οπότε λέω εδώ έχουμε ένα κορίτσι που έχει ένα άστρο. Τώρα μου αρέσει η Ιωάννα γενικά, μου αρέσει σαν προσωπικότητα και όλο αυτό που πρεσβεύει», ανέφερε.

Η τραγουδίστρια που δεν ήθελε να πληρώσει το ρούχο

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος τον ρώτησε για τραγουδίστρια η οποία πήγε τον βρήκε και του είπε πως δεν ήθελε να πληρώσει το ρούχο με αντάλλαγμα δύο stories στο Instagram.

«Έχει συμβεί να μου ζητήσει άνθρωπος να του φτιάξω τα ρούχα χωρίς πληρωμή για τη διαφήμισή μου. Έληξε αυτό αμέσως και κατάλαβε αυτός ο άνθρωπος ότι ήταν λάθος και του είπα ωραία κανένα πρόβλημα “εγώ στα γενέθλιά μου να σε φωνάξω να τραγουδήσεις;” και κατάλαβε ότι κάθε δουλειά πρέπει να αμείβεται», ξεκαθάρισε.

