ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 13:33
02.05.2026 11:07

Άραξος: Έρευνα για τα αίτια της πτώσης της σκάλας με τους 3 τραυματίες (Video)

Σύμφωνα με πληροφορίες έρευνα διεξάγεται για τις αιτίες που οδήγησαν στην κατάρρευση της σκάλας αεροσκάφους στην Άραξο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ονοματοδοσίας αεροπλάνου ξένης εταιρείας με αποτέλεσμα τρεις τραυματίες η μία από αυτούς σοβαρά.

Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί οι τρεις τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ, πιο σοβαρά τραύματα φέρει μία δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι δύο άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

Σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, δημοσιογράφοι, εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ είχαν ανέβει στην σκάλα επιβίβασης, προκειμένου να καλύψουν δημοσιογραφικά την άφιξη αεροπλάνου ξένης εταιρείας, στο οποίο θα δινόταν το όνομα «Πάτρα».

Όμως, για αγνώστους ακόμα λόγους, η σκάλα υποχώρησε, με αποτέλεσμα περίπου δέκα άτομα να βρεθούν στο έδαφος.

Αμέσως μετά κλήθηκαν ασθενοφόρα, ενώ γιατρός του νοσοκομείου της Αμαλιάδας που βρισκόταν στην τελετή πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

