ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 13:32
02.05.2026 12:06

Μάιος «στα λευκά»: Χιόνια σε Παρνασσό, Σέλι, Ορεινή Κορινθία και Λάρισα (Video)

Ο καιρός φαίνεται πως… τρελάθηκε, καθώς σημειώνονται χιονοπτώσεις σε αρκετές ορεινές περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία έπεσε έως και 10 βαθμούς.

Το λευκό του χιονιού ήρθε να καλύψει το πράσινο της άνοιξης, δημιουργώντας εικόνες σπάνιας ομορφιάς που μοιάζουν να έχουν δραπετεύσει από την καρδιά του Ιανουαρίου, ενώ διανύουμε τις πρώτες ημέρες του Μαΐου.

Στα λευκά σήμερα το πρωί ο Παρνασσός

Σήμερα (02/05), Ο Παρνασσός έχει ντυθεί στα λευκά, όπως και άλλες ορεινές περιοχές της χώρας.

Χειμωνιάτικο σκηνικό στο… μαγιάτικο Σέλι με πολύ χιόνι, αλατιέρες και εκχιονιστικά

Επιχειρήσεις καθαρισμού πραγματοποιούνται του οδικού δικτύου που συνδέει τη Βέροια και τη Νάουσα με το Σέλι, εξαιτίας της πυκνής χιονόπτωσης που σημειώνεται στην περιοχή από χθες το βράδυ.

Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες άγγιξαν τους -3,2 βαθμούς Κελσίου, η παρέμβαση της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών εξασφάλισε την κίνηση των δρόμων για όλα τα οχήματα.

Από νωρίς το πρωί, μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες επιχείρησαν κατά μήκος του οδικού άξονα, ενώ ανάλογες εργασίες πραγματοποιήθηκαν εντός του οικισμού και στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου. Παράλληλα, η Κοινότητα Σελίου έχει μεριμνήσει για τη διάθεση σάκων με αλάτι προς τους δημότες. Αυτή την ώρα η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, με τις αρχές να παραμένουν σε ετοιμότητα για την κατά τόπους ρίψη αλατιού όπου κρίνεται απαραίτητο.

Χιόνι «πασπάλισε» ορεινές περιοχές της Π.Ε. Λάρισας

Οι μετεωρολόγοι το προέβλεψαν, όμως δύσκολα μπορούσε να γίνει πιστευτό… Τελικά το πρωινό του Σαββάτου 2 Μαΐου επιβεβαιώθηκε πως σε ορεινές περιοχές της Π.Ε. Λάρισας οι κάτοικοι είδαν χιονισμένες στέγες.

Χαρακτηριστικές οι εικόνες που έρχονται από το ορεινό Λιβάδι Ελασσόνας, όπου νωρίτερα το πρωί τα θερμόμετρα έδειχναν 0 βαθμούς με το σκηνικό να είναι καθαρά χειμωνιάτικο.

Ίδιο το σκηνικό και στην ορεινή Καλλιπεύκη Ολύμπου όπως είναι εμφανές και από μετεωρολογική κάμερα.

Χιόνια στην Ορεινή Κορινθία

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του στην Ορεινή Κορινθία, μετατρέποντας το ανοιξιάτικο τοπίο σε χειμωνιάτικο σκηνικό. Από το βράδυ της Πρωτομαγιάς, πυκνή χιονόπτωση έντυσε στα λευκά ορεινές περιοχές, προκαλώντας έκπληξη αλλά και θαυμασμό σε κατοίκους και επισκέπτες.

Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ήδη στον Μάϊο, οι θερμοκρασίες σημείωσαν αισθητή πτώση, με το κρύο να είναι ιδιαίτερα τσουχτερό. Το φαινόμενο θεωρείται ασυνήθιστο για την εποχή, ωστόσο χάρισε μοναδικές εικόνες που θυμίζουν καταχείμωνο.

Ο δρόμος από τον Φενεό προς τη Ζάχολη καλύφθηκε από χιόνι, δημιουργώντας ένα μαγευτικό τοπίο.

