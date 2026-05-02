search
ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 13:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Στους δρόμους ξανά οι αγρότες στα Μάλγαρα – «Ζητάμε να βγούμε στην ΠΑΘΕ για 2 ώρες, να δει ο κόσμος πως τα προβλήματα μας διογκώνονται» (Video)

agrotes malgara

Στους δρόμους βγήκαν εκ νέου οι αγρότες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, όπου έχουν παραταχθεί συμβολικά τα τρακτέρ τους, επισημαίνοντας πως τα αιτήματά τους ακόμα δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Σε αυτή τη φάση, όπως ξεκαθαρίζουν οι ίδιοι, δεν υπάρχει πρόθεση για αποκλεισμό δρόμων, ωστόσο η κινητοποίηση αποτελεί σαφή προειδοποίηση για πιθανή κλιμάκωση των δράσεων το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με το thestival.gr.

Την ίδια ώρα, σε επιφυλακή βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία, καθώς υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο οι αγρότες να κινηθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης με στόχο τον αποκλεισμό της. Για τον λόγο αυτό, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται ήδη στην περιοχή, επιτηρώντας διακριτικά τις κινήσεις των διαμαρτυρόμενων.

Οι παραγωγοί τονίζουν ότι τα αιτήματά τους εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα και ζητούν άμεσες και σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν σε δυναμικότερες ενέργειες, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους στην εθνική οδό και αφήνοντάς τα εκεί επ’ αόριστον, κλιμακώνοντας έτσι την πίεση.

Να σημειωθεί πως η αστυνομία είχε στήσει φραγμό πριν την αερογέφυρα των Μαλγάρων, όμως μετά από διαπραγματεύσεις ο φραγμός άνοιξε και τα τρακτέρ πέρασαν.

Λίγο μετά τις 11:30 οι αγρότες έφτασαν κάτω από την αερογέφυρα παραπλεύρως της ΠΑΘΕ, ενώ υπάρχουν νέες αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να μην κλείσουν την ΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Ζητάμε από την αστυνομία, να βγούμε στην ΠΑΘΕ για δύο ώρες. Να δει ο κόσμος ότι δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα μας. Αντίθετα διογκώνονται ανέφερε μεταξύ άλλων ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης.

Διαβάστε επίσης:

Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού: 44χρονος μαχαιρώθηκε από συγκρατούμενο του

Μάιος «στα λευκά»: Χιόνια σε Παρνασσό, Σέλι, Ορεινή Κορινθία και Λάρισα (Video)

Νέος σεισμός 3,9 Ρίχτερ τώρα στο Λασίθι – Έγινε ιδιαίτερα αισθητός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alex zanardi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος για τον θάνατο του θρύλου της F1 Άλεξ Ζανάρντι σε ηλικία 59 ετών – Τα σοβαρά ατυχήματα που σχεδόν του κόστισαν τη ζωή στο παρελθόν

marinakis_tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Μαρινάκη – ΠΑΣΟΚ για τις Ανεξάρτητες Αρχές: «Ο Ανδρουλάκης πατάει σε δύο βάρκες» – «Δεν κάνουμε παζάρια»

iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Χαμένοι σχεδόν όλοι οι πρωταγωνιστές του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Οι λίγοι κερδισμένοι στο παρασκήνιο

trump2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Παρακάμπτει το Κογκρέσο ο Τραμπ: Δεν θα υποχωρήσουμε πρόωρα για να επανέλθουμε μετά από μία τριετία – Καλύτερα χωρίς συμφωνία, όλες οι εξελίξεις

MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

crema_karamele
CUCINA POVERA

Πεντανόστιμη κρέμα καραμελέ με ζαχαρούχο γάλα

anna maria foto
ΥΓΕΙΑ

Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα: «Εύχομαι να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση»

polemiko-nautiko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν υπάρχουν «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο

media mouse entos
MEDIA

Ο ΣΚΑΪ, ο Παπαδρόσος, η Κοσιώνη, μια έρευνα για SLAPPs, η global ΕΡΤ και ένα ντοκιμαντέρ για τους 200 της Καισαριανής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 13:33
1 / 3