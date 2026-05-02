Μουρατίδης για Λιάγκα: Μέχρι το τέλος της σεζόν θα μας πει ότι ήταν έγκυος και απέβαλλε – Έλεος!»

Για την τηλεόραση, τα πρόσωπά της και τα media μίλησε ο Νίκος Μουρατίδης στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega.

«Είμαι σε μία φάση που δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση. Ό,τι θέλω να μάθω, το μαθαίνω διαβάζοντας και αν υπάρχει λόγος, μπαίνω στο Youtube και το βλέπω. Βαριέμαι να δω τηλεόραση. Αν είμαι στο σπίτι το βράδυ, βλέπω ταινίες. Το Ίντερνετ είναι κάτι το τόσο ζωντανό, που η τηλεόραση μπροστά του μοιάζει ψόφια. Η τηλεόραση πρέπει να γίνει πιο πρωτότυπη, η μία εκπομπή αντιγράφει την άλλη», ανέφερε.

Ο Νίκος Μουρατίδης σχολίασε αιχμηρά την αναφορά του Γιώργου Λιάγκα για τη σεξουαλική παρενόχληση που βίωσε ως έφηβος από τον καθηγητή που του έκανε ιδιαίτερα.

«Αυτός ο Λιάγκας, δεν μπορώ. Βγαίνει τώρα και λέει ότι του την έπεσε καθηγητής του. Λέω μέσα μου ότι μέχρι να τελειώσει η σεζόν, επειδή χάνει σε νούμερα, θα μας πει ότι ήταν έγκυος και απέβαλλε. Δηλαδή έλεος. Εγώ γιατί σαν τηλεθεατής να το δω αυτό; Τι είμαι, ο ψυχαναλυτής του Λιάγκα;», είπε χαρακτηριστικά.

