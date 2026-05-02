Akylas: Η πρώτη φωτογραφία με την ομάδα του πριν την 1η πρόβα

Tην πρώτη φωτογραφία με την ομάδα του από τη Βιέννη ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Akylas, πριν ανέβει για πρώτη φορά στη σκηνή του Stadthalle.
Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη φετινή Eurovision ερμήνευσε το «Ferto» με τη χαρακτηριστική του ενέργεια, σε μια παρουσίαση που έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού. Ο Akylas, στη σκηνή της Eurovision, στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό και δυναμικό τρόπο, συναντά τέσσερις χαρακτήρες (Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης). Μετά, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από τον χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης.
Η πρώτη πρόβα της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με το αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της αποστολής.
Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (costume designer για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (costume designer για τους τέσσερις χαρακτήρες).
Η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου.
Διαβάστε επίσης:
Μουρατίδης για Λιάγκα: Μέχρι το τέλος της σεζόν θα μας πει ότι ήταν έγκυος και απέβαλλε – Έλεος!»
Ιωάννης Μελισσανίδης: «Έχω ζήσει τη ρητορική μίσους και ως αθλητής και ως δημόσιο πρόσωπο – Δεν μάσησα»
Συγκινεί η αδελφή του Akyla: «Δεν πήγε τυχαία στη Eurovision, το κυνηγούσε εδώ και εφτά χρόνια» (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
