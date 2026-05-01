ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 12:18
01.05.2026 10:57

Eurovision 2026: «Παίρνουμε όλη την Ελλάδα μαζί μας» – Αναχώρησε για τη Βιέννη η ελληνική αποστολή (Video)

akylas

Μέσα σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με ενθουσιασμό και αισιοδοξία, και με τις θερμότερες ευχές όλων για «Καλή επιτυχία», αναχώρησε σήμερα το πρωί η ελληνική αποστολή για τη Βιέννη της Αυστρίας, προκειμένου να συμμετάσχει στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Akylas, γεμάτος ενέργεια και με χαμόγελο, κρατώντας την ελληνική σημαία, έφθασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μαζί με τον Φωκά Ευαγγελινό, creative director της ελληνικής συμμετοχής, τους ηθοποιούς-χορευτές Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλη Μιχαηλίδη, Χρίστο Νικολάου και Κωνσταντίνο Μακρυπίδη που θα τον πλαισιώσουν στη σκηνή της Eurovision, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής.

«Πολύ μεγάλη η συγκίνηση και η χαρά μου. Αυτήν τη στιγμή παίρνουμε όλη την Ελλάδα μαζί μας στην καρδιά μας», δήλωσε Akylas, λίγα λεπτά πριν αναχωρήσει για τη Βιέννη.

«Το πολυτιμότερο μήνυμα του τραγουδιού είναι να μην σταματάει κανείς ποτέ να κυνηγάει τα όνειρά του και να αγαπάμε τους εαυτούς μας λίγο παραπάνω. Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στη μητέρα μου. Είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα και ελπίζω αυτές οι σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί αυτήν την περίοδο να κρατήσουν», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τα στοιχήματα που αυτήν τη στιγμή τον φέρνουν στη 2η θέση, ο ίδιος απάντησε: «Να πω την αλήθεια, ανέβηκε η διάθεσή μου παραπάνω, έλαμψα. Θα δούμε από τις πρόβες και μετά τι θα γίνει».

Οι ρυθμοί θα είναι πυρετώδεις για την ελληνική αποστολή, καθώς την επόμενη ημέρα, Σάββατο 2 Μαΐου, είναι προγραμματισμένη η πρώτη τεχνική πρόβα.

Την Τετάρτη 6 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πρόβα, ενώ η Ελλάδα, με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto», θα εμφανιστεί στην 4η θέση του A’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, στις 12 Μαΐου, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό, που θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου.

