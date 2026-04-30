ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 19:50
30.04.2026 19:41

Σκορ τηλεθέασης Τετάρτης (29/4) 1-0, στο ματς σειρές-Champions League

30.04.2026 19:41
credit: pixabay

Οι σειρές μυθοπλασίας των σταθμών, ειδικά του Alpha, συγκέντρωσαν τα περισσότερα βλέμματα στη χθεσινή αναμέτρησή τους με τη σημαντική ποδοσφαιρική αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης-Άρσεναλ που μετέδωσε απευθείας το Mega.

Τις πιο πολλές προτιμήσεις συγκέντρωσε το επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς» και αμέσως μετά εκείνο του «Άγιου έρωτα».

Το ματς πλασαρίστηκε στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο στην ίδια θέση που συνήθως εμφανίζεται η σειρά «Η γη της ελιάς».

Στο μεταξύ, στο τέταρτο σκαλοπάτι της κλίμακας Nielsen πήγε το επεισόδιο της σειράς «Grand Hotel».

Στα αξιοπρόσεκτα του Top 10 της Τετάρτης, η επανεμφάνιση του «Survivor» στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης, όπου έκανε… παρέα με το «Masterchef».

Σκορ τηλεθέασης Τετάρτης (29/4) 1-0, στο ματς σειρές-Champions League

ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 19:49
Φρενίτιδα εξοπλισμών στο Ισραήλ: 6.500 τόνοι όπλων στάλθηκαν από τις ΗΠΑ σε ένα 24ωρο (Photos)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επίσημα στο ΠΑΣΟΚ ο Νικόλας Φαραντούρης – Συνάντηση με Ανδρουλάκη

MEDIA

Σκορ τηλεθέασης Τετάρτης (29/4) 1-0, στο ματς σειρές-Champions League

