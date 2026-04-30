Σκορ τηλεθέασης Τετάρτης (29/4) 1-0, στο ματς σειρές-Champions League

Οι σειρές μυθοπλασίας των σταθμών, ειδικά του Alpha, συγκέντρωσαν τα περισσότερα βλέμματα στη χθεσινή αναμέτρησή τους με τη σημαντική ποδοσφαιρική αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης-Άρσεναλ που μετέδωσε απευθείας το Mega.

Τις πιο πολλές προτιμήσεις συγκέντρωσε το επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς» και αμέσως μετά εκείνο του «Άγιου έρωτα».

Το ματς πλασαρίστηκε στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο στην ίδια θέση που συνήθως εμφανίζεται η σειρά «Η γη της ελιάς».

Στο μεταξύ, στο τέταρτο σκαλοπάτι της κλίμακας Nielsen πήγε το επεισόδιο της σειράς «Grand Hotel».

Στα αξιοπρόσεκτα του Top 10 της Τετάρτης, η επανεμφάνιση του «Survivor» στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης, όπου έκανε… παρέα με το «Masterchef».

