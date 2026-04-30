Τριάντα διεθνή ΜΜΕ ζητούν από το Ισραήλ πρόσβαση στη Γάζα

Οι επικεφαλής περίπου 30 κορυφαίων διεθνών ΜΜΕ ζητούν σε κοινή ανοικτή επιστολή προς το Ισραήλ να τους επιτραπεί η ελεύθερη πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει κλείσει για τους ξένους δημοσιογράφους μετά την έναρξη του πολέμου εναντίον της Χαμάς πριν από δύο και πλέον χρόνια.

Την επιστολή υπογράφουν μεταξύ άλλων οι επικεφαλής των BBC, CNN, New York Times, Washington Post, Guardian, El Pais, Le Monde και των πρακτορείων ειδήσεων AP, Reuters και AFP.

«Σε κάθε σύρραξη, οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην πρόσβασή τους στο πεδίο του πολέμου. Όμως, είναι διαφορετικά στη Γάζα. Για πάνω από 930 ημέρες, το Ισραήλ απαγορεύει στους δημοσιογράφους να εισέρχονται ανεξάρτητα στον θύλακα», γράφουν σε αυτήν την επιστολή, ζητώντας την «άμεση» άρση των περιορισμών.

Οι ξένοι δημοσιογράφοι και οι εκπρόσωποί τους ζητούν τακτικά κάτι τέτοιο μετά την έναρξη του καταστροφικού πολέμου στη Γάζα, ο οποίος ξεκίνησε από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος.

Η Ένωση Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ (FPA) είχε προσφύγει στην ισραηλινή δικαιοσύνη για το θέμα αυτό, χωρίς καμία επιτυχία προς το παρόν.

Μονάχα σε λίγες δεκάδες δημοσιογράφους έχει επιτραπεί να επισκεφθούν την περιοχή σε ad hoc βάση, υπό τη συνοδεία ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και με περιορισμούς που δεν επιτρέπουν μια ανεξάρτητη δημοσιογραφική εργασία.

Οι ισραηλινές αρχές προτάσσουν λόγους ασφαλείας, ακόμα και μετά την εφαρμογή μιας εύθραυστης εκεχειρίας τον Οκτώβριο.

Εξαιτίας αυτής της ισχύουσας απαγόρευσης, η κάλυψη του πολέμου και των συνεπειών του «εναπόκειται σχεδόν ολοκληρωτικά στους Παλαιστίνιους συναδέλφους μας», οι οποίοι «εργάζονται σε ακραίες συνθήκες, πείνα, εκτοπισμοί, απώλεια αγαπημένων προσώπων, συνεχείς περιορισμοί και φονικές επιθέσεις. Δεν μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος μόνοι τους και θα έπρεπε να προστατευτούν», γράφουν επίσης οι υπογράφοντες.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων (CPJ), περισσότεροι από 200 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την αρχή του πολέμου.

Το Champions League και οι άλλες διοργανώσεις της UEFA μετακομίζουν στο Disney+, αρχίζοντας από το Βέλγιο



Ολιστική κάλυψη – παρουσίαση στην «επιχείρηση Eurovision» από την ΕΡΤ

Μασίφ το prime time του Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης την Τρίτη (28/4)