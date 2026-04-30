Ολιστική κάλυψη – παρουσίαση στην «επιχείρηση Eurovision» από την ΕΡΤ

Αν δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτά που έχουν γίνει γνωστά, αύριο λογικά ο Akylas και σύσσωμη η ελληνική/ΕΡΤική αποστολή αναμένεται να ταξιδέψει στη Βιέννη για τις τελικές προετοιμασίες – πρόβες – φινιρίσματα και επικοινωνιακές κινήσεις πριν από το ωραίο, το μεγάλο, το αληθινό της EBU με φωτοστέφανο το «United by Music».

Οι πρόβες για τους συμμετέχοντες αρχίζουν το Σάββατο (2/5) και οι πρώτες δύο τεχνικές πρόβες πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς παρουσία εκπροσώπων ΜΜΕ.

Ο Akylas θα πατήσει τη σκηνή του Wiener Standthalle το μεσημέρι του Σαββάτου μεταξύ 12.45 και 13.15 (ώρα Αυστρίας) για την πρώτη τεχνική πρόβα.

Εν τω μεταξύ η ΕΡΤ εμφανίζεται να είναι πανέτοιμη όχι μόνον για το «Ferto» του Akylas αλλά και για την «επιχείρηση Eurovision» όσον αφορά στην τηλεοπτική κάλυψη, με τέτοιο σχεδιασμό ώστε να είναι επαυξημένη η εμπειρία του θεατή Eurovisionista και του τηλεοπτικού κοινού.

Η «επιχείρηση Eurovision» περιλαμβάνει σειρά έκτακτων εκπομπών με δύο οικοδέσποινες κι έναν οικοδεσπότη. Αυτές οι εκπομπές θα μεταδίδονται πριν και μετά απο κάθε ημιτελικό, της Τρίτης 12 και της Πέμπτης 14 Μαΐου – και τον τελικό – το Σάββατο 16 Μαΐου.

Με παρουσιαστές τους Μπέτυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Μιχάλη Μαρίνο οι έκτακτες εκπομπές θα βγαίνουν στον «αέρα» μία ώρα πριν από κάθε διαγωνιστική διαδικασία αλλά και έπειτα από την ολοκλήρωσή τους για την αμέσως επόμενη ώρα.

Διαβάστε επίσης:

