search
ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 10:50
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.04.2026 10:25

Ολιστική κάλυψη – παρουσίαση στην «επιχείρηση Eurovision» από την ΕΡΤ

credit: ΕΡΤ

Αν δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτά που έχουν γίνει γνωστά, αύριο λογικά ο Akylas και σύσσωμη η ελληνική/ΕΡΤική αποστολή αναμένεται να ταξιδέψει στη Βιέννη για τις τελικές προετοιμασίες – πρόβες – φινιρίσματα και επικοινωνιακές κινήσεις πριν από το ωραίο, το μεγάλο, το αληθινό της EBU με φωτοστέφανο το «United by Music».

Οι πρόβες για τους συμμετέχοντες αρχίζουν το Σάββατο (2/5) και οι πρώτες δύο τεχνικές πρόβες πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς παρουσία εκπροσώπων ΜΜΕ.

Ο Akylas θα πατήσει τη σκηνή του Wiener Standthalle το μεσημέρι του Σαββάτου μεταξύ 12.45 και 13.15 (ώρα Αυστρίας) για την πρώτη τεχνική πρόβα.

Εν τω μεταξύ η ΕΡΤ εμφανίζεται να είναι πανέτοιμη όχι μόνον για το «Ferto» του Akylas αλλά και για την «επιχείρηση Eurovision» όσον αφορά στην τηλεοπτική κάλυψη, με τέτοιο σχεδιασμό ώστε να είναι επαυξημένη η εμπειρία του θεατή Eurovisionista και του τηλεοπτικού κοινού.

Η «επιχείρηση Eurovision» περιλαμβάνει σειρά έκτακτων εκπομπών με δύο οικοδέσποινες κι έναν οικοδεσπότη. Αυτές οι εκπομπές θα μεταδίδονται πριν και μετά απο κάθε ημιτελικό, της Τρίτης 12 και της Πέμπτης 14 Μαΐου – και τον τελικό – το Σάββατο 16 Μαΐου.

Με παρουσιαστές τους Μπέτυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Μιχάλη Μαρίνο οι έκτακτες εκπομπές θα βγαίνουν στον «αέρα» μία ώρα πριν από κάθε διαγωνιστική διαδικασία αλλά και έπειτα από την ολοκλήρωσή τους για την αμέσως επόμενη ώρα.

Διαβάστε επίσης:

Μασίφ το prime time του Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης την Τρίτη (28/4)

Το μήνυμα Κίμελ σε Τραμπ μετά την απειλή ανάκλησης της άδειας του ABC: Η εκπομπή συνεχίζεται

Eurovision 2026: Πότε θα γίνει η πρώτη πρόβα της Ελλάδας – Το αναλυτικό πρόγραμμα (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Μέγας Ιεροεξεταστής» του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι στο θέατρο Αλκμήνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Google Maps: Πώς βρίσκει την ταχύτερη διαδρομή σε πραγματικό χρόνο

ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Ένταλμα σύλληψης για τον 59χρονο που ξυλοκόπησε την 23χρονη, δίωξη για κακούργημα

ΥΓΕΙΑ

Πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ στο topontiki.gr για την παιδίατρο στη Σάμο: «Σε πέντε ημέρες έκανε 120 ώρες εφημερία»

ΚΟΣΜΟΣ

«Στόλος για τη Γάζα»: Το Ισραήλ επιβεβαίωσε το ρεσάλτο – Πληροφορίες από Αθήνα και Τελ Αβίβ ζητεί το ιταλικό ΥΠΕΞ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

ΚΑΛΧΑΣ

Η έλλειψη «προθύμων» στην ΚΟ της ΝΔ και ο ανασχηματισμός, η ευχή της Ντόρας για Καραμανλή και ο Προκόπης, ο Φαραντούρης και άλλες μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

ΚΟΣΜΟΣ

Αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας: Έχω ελληνικό DNA, πάντα ήξερα ότι είχα συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

