search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 15:47
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.04.2026 14:40

Eurovision 2026: Πότε θα γίνει η πρώτη πρόβα της Ελλάδας – Το αναλυτικό πρόγραμμα (Video)

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες που οι συμμετέχοντες της Eurovision 2026 θα κάνουν πρόβες στη σκηνή της Βιέννης, όπου θα πραγματοποιηθούν οι δύο Ημιτελικοί.

Ο Akylas και η ελληνική αποστολή αναμένεται να αναχωρήσουν για την Αυστρία την Παρασκευή 1η Μαΐου, ενώ -όπως έχει γίνει γνωστό- ο καλλιτέχνης θα διαγωνιστεί με το «Ferto» στον Α’ Ημιτελικό, την Τρίτη 12 Μαΐου.

Οι πρόβες των χωρών ξεκινούν στις 2 Μαΐου, με τις πρώτες δύο τεχνικές πρόβες να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς παρουσία δημοσιογράφων. Στο στάδιο Wiener Stadthalle, κάθε αποστολή θα δοκιμάσει για πρώτη φορά τις κάμερες, τα οπτικά εφέ, τη χορογραφία και τον συνολικό τηλεοπτικό σχεδιασμό της εμφάνισης.

Η Ελλάδα, συγκεκριμένα, θα πραγματοποιήσει την πρώτη της πρόβα το Σάββατο 2 Μαΐου, από τις 12:45 έως τις 13:15. Πρόκειται, στην ουσία, για το πρώτο ουσιαστικό τεστ της ελληνικής συμμετοχής επί σκηνής, όπου η ομάδα θα έχει την ευκαιρία να δει πώς αποδίδεται τηλεοπτικά η εμφάνιση, ώστε να προχωρήσει στις πρώτες διορθώσεις. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης πρόβας, κάθε αποστολή μεταβαίνει στο viewing room, όπου παρακολουθεί την καταγραφή της εμφάνισης και συζητά τυχόν αλλαγές σε visuals, σκηνοθεσία, κάμερες και κίνηση.

Η δεύτερη πρόβα της Ελλάδας έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 6 Μαΐου, από τις 12:20 έως τις 12:45. Και αυτή η πρόβα θα πραγματοποιηθεί χωρίς δημοσιογραφική κάλυψη, δίνοντας στην αποστολή τη δυνατότητα να τελειοποιήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν από την εβδομάδα των ζωντανών εμφανίσεων

Κατόπιν, θα ακολουθήσουν οι πρόβες με τα κοστούμια του Α’ Ημιτελικού, οι οποίες έχουν οριστεί για τη Δευτέρα 11 Μαΐου, με δύο γενικές πρόβες στις 15:45–18:30 και 21:00–23:45, ενώ την Τρίτη 12 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η τρίτη dress rehearsal από τις 15:00 έως τις 17:45. Το ίδιο βράδυ, στις 21:00, θα διεξαχθεί ο πρώτος Ημιτελικός της Eurovision, όπου και η Ελλάδα θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Σε βίντεο που ανάρτησε την Τρίτη 28 Απριλίου ο λογαριασμός του Ogae Greece στο Instagram, προβλήθηκαν για πρώτη φορά πλάνα από το στάδιο, όπου αποτυπώνεται η σκηνή που -όπως διακρίνεται διαθέτει έναν μακρύ διάδρομο και έναν φωτισμό εντυπωσιακό.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των προβών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3