Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

29.04.2026 10:38

ΜΜΕ ΗΠΑ: Η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών βάζει «στο μάτι» το ABC

abc_new

Τα βασικά κατ’ αρχάς. Στις ΗΠΑ τα τηλεοπτικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας, οι μεγάλοι τηλεοπτικοί οργανισμοί, δεν υπάγονται στην δικαιοδοσία της περίφημης FCC.

Εποπτεύονται όμως οι τοπικές θυγατρικές τους, οι οποίες και αδειοδοτούνται από την Ομόσπονδη Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών.

Η Αρχή αξιοποιεί τις δυνατότητες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και – διέταξε ταχεία αναθεώρηση των αδειών μετάδοσης των κατά τόπους τηλεοπτικών σταθμών του ABC στο πλαίσιο έρευνας  αν οι σταθμοί αυτοί παραβίασαν τους κανόνες της FCC που αποσκοπούν στην πρόληψη της «παράνομης διάκρισης» σε σχέση με τις πολιτικές του ABC για την πολυμορφία, την ισότητα και την συμπερίληψη. Και αυτό, μόλις μερικές ώρες έπειτα από τις αντιδράσεις του προεδρικού ζεύγους στο αστείο σχόλιο του Τζίμι Κίμελ πριν το δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου  στο οποίο έκανε λόγο για «μέλλουσα χήρα» αναφερόμενος στην πρώτη κυρία.

Αναλυτές που παρακολουθούν το  οικοσύστημα των αμερικανικών ΜΜΕ  μιλούν για μια «άνευ προηγουμένου ενέργεια» η οποία ασκεί πίεση στο ABC και στη μητρική εταιρεία, την Disney, καθώς  μαίνεται η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Τραμπ για το περιεχόμενο που μεταδίδουν.

Το ABC, όπως και άλλοι μεγάλοι τηλεοπτικοί οργανισμοί, διανέμει το πρόγραμμα του σε εκατοντάδες τοπικούς σταθμούς, όμως το ίδιο το δίκτυο έχει μόλις μια χούφτα από αυτούς στην κυριότητα του.

Τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, πληροφορεί ο Axios,  πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην FCC για ανανέωση αδειών ανα οκτώ χρόνια. Οι άδειες των τοπικών του ABC είχαν αρχικά προγραμματιστεί να ανανεωθούν μεταξύ 2028 και 2031.

Αλλά η FCC ζητά την πρόωρη αναθεώρηση των αδειών του ABC, επειδή το δίκτυο της Diseny ελέγχεται για ενδεχόμενη παραβίαση του ασαφούς κανόνα που ονομάζεται «Πρότυπο Δημοσίου Συμφέροντος» της Επιτροπής.

Αν και η FCC έχει δικαιοδοσία να επανεξετάζει τις άδειες εκπομπής τοπικών σταθμών, η Ομόσπονδη Αρχή δεν έχει ποτέ άλλοτε αποφασίσει μια τόσο εκτεταμένη επανεξέταση, και ειδικά  σε σχέση με τις πρακτικές ΔΙΣ (Διαφορετικότητα, Ισότητα, Συμπερίληψη) ενός δικτύου.

Η FCC πιθανότατα να αντιμετωπίσει έντονη νομική αντίδραση αν προσπαθήσει  να ανακαλέσει, στα αληθινά, τις άδειες του ABC, αλλά η έναρξη μιας έρευνας αποτελεί παράγοντα απόσπασης της προσοχής για το δίκτυο, εκτιμούν ειδικοί περί τα ΜΜΕ των ΗΠΑ.

Εμπειρογνώμονες στον τομέα της ελευθερίας του Τύπου υποστηρίζουν ότι αυτού του είδους οι έρευνες έχουν ως στόχο να φιμώσουν τα δίκτυα που μεταδίδουν περιεχόμενο το οποίο ο πρόεδρος μπορεί να θεωρήσει δυσάρεστο. Πριν από περίπου ένα χρόνο ο Πρόεδρος Τράμπ είχε ρίξει στο πεδίο της αντιπαράθεσης την πρόταση αφαίρεσης αδειών από τα κανάλια αλλά και τότε ειδικοί, γνώστες του κλάδουκαι του θεσμικού πλαισίου των ΜΜΕ στις ΗΠΑ, εξηγούσαν ότι μια τέτοια διαδικασία είναι εξαιρετικά δυσκίνητη.

