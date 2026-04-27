Η Μελάνια Τραμπ ζητά την απόλυση του Τζίμι Κίμελ για σχόλιο πριν την επίθεση – Τον χαρακτηρίζει «δειλό»

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ήρθε η ώρα το ABC να «πάρει θέση» για τον Τζίμι Κίμελ, μετά από έναν μονόλογο που εκφώνησε ο παρουσιαστής της βραδινής εκπομπής πριν από τους πυροβολισμούς σε δείπνο δημοσιογράφων και πολιτικών το Σαββατοκύριακο.

«Αρκετά πια. Ώρα για το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές η ηγεσία του ABC θα επιτρέψει την αποτρόπαια συμπεριφορά του Κίμελ εις βάρος της κοινότητάς μας», ανέφερε σε μια ανάρτηση στο X.

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

Η Μελάνια Τραμπ επέκρινε έντονα τον παρουσιαστή του ABC, Τζίμι Κίμελ, χαρακτηρίζοντάς τον «δειλό», αφού την χαρακτήρισε «μέλλουσα χήρα» δύο ημέρες πριν από το δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο.

«Η γεμάτη μίσος και βίαιη ρητορική του Κίμελ έχει ως στόχο να διχάσει τη χώρα μας. Ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία – τα λόγια του είναι διαβρωτικά και επιδεινώνουν την πολιτική ασθένεια στην Αμερική», έγραψε η 56χρονη Τραμπ σε μια ανάρτηση στο X.

Ο κωμικός αντιμετωπίζει έντονες αντιδράσεις μετά τους πυροβολισμούς του Σαββάτου στο επίσημο δείπνο, κατά το οποίο ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας υπέστη ελαφρά τραύματα αφού ένας ένοπλος όρμησε σε σημείο ελέγχου σε μια προσπάθεια να σκοτώσει τον Πρόεδρο Τραμπ και άλλα μέλη της κυβέρνησής του.

Ο Κίμελ χλεύασε το δείπνο στην εκπομπή του το βράδυ της Πέμπτης, εκφωνώντας τη δική του ομιλία στην οποία είπε: «Η πρώτη μας κυρία, η Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, έχετε μια λάμψη σαν μέλλουσα χήρα».

Η πρώτη κυρία κατηγόρησε επίσης το δίκτυο, ιδιοκτησίας της Disney, ότι προστατεύει τον παρουσιαστή και κάλεσε το ABC να παρέμβει και να τον αποσύρει από τον αέρα.

