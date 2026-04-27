ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 18:12
27.04.2026 16:32

Πούτιν – Αραγτσί: Εξήρε τον γενναίο ιρανικό λαό στον αγώνα για την κυριαρχία του ο Ρώσος πρόεδρος

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με τοπικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία ελπίζει ότι ο ιρανικός λαός θα ξεπεράσει αυτό που χαρακτήρισε ως «δύσκολη περίοδο» και ότι θα επικρατήσει η ειρήνη.

Ο Πούτιν επαίνεσε τον ιρανικό λαό για τον γενναίο αγώνα του για την κυριαρχία του και δήλωσε ότι η Ρωσία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν προς το συμφέρον του Ιράν και άλλων χωρών της περιοχής για να φέρει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ανέφερε το Tass.

«Από την πλευρά μας, θα κάνουμε ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντά σας, τα συμφέροντα όλων των λαών της περιοχής, ώστε η ειρήνη να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος στον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι έλαβε μήνυμα από τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με το TASS.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί ή ακουστεί δημόσια από τότε που ανέλαβε την ηγεσία του Ιράν και έχει δημοσιεύσει μόνο γραπτά μηνύματα.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ο Αραγτσί ευχαρίστησε τη Μόσχα για την υποστήριξή της προς την Τεχεράνη και σημείωσε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να μάχεται τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Όλος ο κόσμος έχει αποδείξει ότι ο ιρανικός λαός, μέσω της αντίστασης και του θάρρους του, μπόρεσε να αντισταθεί στις αμερικανικές επιθέσεις και την αμερικανική επιθετικότητα και θα είναι σε θέση να αντέξει και να επιβιώσει σε αυτήν την περίοδο», εξήγησε.

