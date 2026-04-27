Μερτς: «Οι Φρουροί της Επανάστασης ταπεινώνουν τις ΗΠΑ, είναι ισχυρότεροι απ’ ότι πιστεύαμε»

Σε μία δήλωση -έκπληξη προχώρησε ο Φρίντριχ Μερτς για τον πόλεμο του Ιράν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Γερμανός καγκελάριος μιλώντας σε φοιτητές στο Μάρσμπεργκ, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, είπε πως το Ιράν και οι Φρουροί της Επανάστασης, έχουν ταπεινώσει τις ΗΠΑ και όπως έχει αποδειχθεί δεν είναι και τόσο αδύναμοι, όσο ήθελαν να πιστεύουν.

«Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η στρατηγική εξόδου των ΗΠΑ από τον πόλεμο με το Ιράν. Ενα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία, ειδικά από τους Φρουρούς της Επανάστασης» είπε ο Μερτς και πρόσθεσε: «Οι Ιρανοί προφανώς διαπραγματεύονται με μεγάλη επιδεξιότητα. Είναι σαφώς ισχυρότεροι από ό,τι πιστεύαμε».

Ο καγκελάριος τόνισε επίσης την ανάγκη να τερματιστεί η σύγκρουση «το συντομότερο δυνατόν» λόγω των άμεσων επιπτώσεών της στην οικονομία της Γερμανίας, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη.

Διαβάστε επίσης:

