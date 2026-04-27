Μερτς: «Οι Φρουροί της Επανάστασης ταπεινώνουν τις ΗΠΑ, είναι ισχυρότεροι απ’ ότι πιστεύαμε»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε μία δήλωση -έκπληξη προχώρησε ο Φρίντριχ Μερτς για τον πόλεμο του Ιράν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
Ο Γερμανός καγκελάριος μιλώντας σε φοιτητές στο Μάρσμπεργκ, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, είπε πως το Ιράν και οι Φρουροί της Επανάστασης, έχουν ταπεινώσει τις ΗΠΑ και όπως έχει αποδειχθεί δεν είναι και τόσο αδύναμοι, όσο ήθελαν να πιστεύουν.
«Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η στρατηγική εξόδου των ΗΠΑ από τον πόλεμο με το Ιράν. Ενα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία, ειδικά από τους Φρουρούς της Επανάστασης» είπε ο Μερτς και πρόσθεσε: «Οι Ιρανοί προφανώς διαπραγματεύονται με μεγάλη επιδεξιότητα. Είναι σαφώς ισχυρότεροι από ό,τι πιστεύαμε».
Ο καγκελάριος τόνισε επίσης την ανάγκη να τερματιστεί η σύγκρουση «το συντομότερο δυνατόν» λόγω των άμεσων επιπτώσεών της στην οικονομία της Γερμανίας, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη.
Διαβάστε επίσης:
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.