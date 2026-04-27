search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 16:16
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.04.2026 14:46

Μερτς: «Οι Φρουροί της Επανάστασης ταπεινώνουν τις ΗΠΑ, είναι ισχυρότεροι απ’ ότι πιστεύαμε»

Σε μία δήλωση -έκπληξη προχώρησε ο Φρίντριχ Μερτς για τον πόλεμο του Ιράν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Γερμανός καγκελάριος μιλώντας σε φοιτητές στο Μάρσμπεργκ, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, είπε πως το Ιράν και οι Φρουροί της Επανάστασης, έχουν ταπεινώσει τις ΗΠΑ και όπως έχει αποδειχθεί δεν είναι και τόσο αδύναμοι, όσο ήθελαν να πιστεύουν.

«Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η στρατηγική εξόδου των ΗΠΑ από τον πόλεμο με το Ιράν. Ενα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία, ειδικά από τους Φρουρούς της Επανάστασης» είπε ο Μερτς και πρόσθεσε: «Οι Ιρανοί προφανώς διαπραγματεύονται με μεγάλη επιδεξιότητα. Είναι σαφώς ισχυρότεροι από ό,τι πιστεύαμε». 

Ο καγκελάριος τόνισε επίσης την ανάγκη να τερματιστεί η σύγκρουση «το συντομότερο δυνατόν» λόγω των άμεσων επιπτώσεών της στην οικονομία της Γερμανίας, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ADVERTORIAL

11ο Φόρουμ των Δελφών: 30% Success Rate στην έρευνα στη Θεσσαλία – Έξι φορές πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΚΑΛΧΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ADVERTORIAL

1 / 3