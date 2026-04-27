ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 14:18
Ρωσία: «Αργοπορημένη» χιονοθύελλα «χτύπησε» τη Μόσχα (photos)

Ακυρώσεις πτήσεων, δένδρα ξεριζωμένα από το βάρος του χιονιού και εκκλήσεις των αρχών προς τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί: μια αργοπορημένη χιονοθύελλα έπληξε σήμερα, στη μέση της άνοιξης, τη Μόσχα.

Το ρωσικό Κέντρο Μετεωρολογίας κήρυξε πορτοκαλί συναγερμό στην πρωτεύουσα, ο οποίος θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι αύριο, Τρίτη, το πρωί.

Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή σημείωσαν καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Μόσχας, με αυτό του Βνούκοβο να αντιμετωπίζει τα περισσότερα προβλήματα, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Κάτω από το βάρος του χιονιού, πολλά δένδρα ξεριζώθηκαν, κυρίως στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητα και μπλοκάροντας πεζοδρόμια, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Επέστρεψε αληθινός χειμώνας», σημείωσε ο ρωσικός τηλεοπτικός σταθμός Pervy Kanal.

Στα προάστια της πρωτεύουσας έχουν σχηματισθεί μεγάλοι σωροί χιονιού και τα σταθμευμένα οχήματα έχουν καλυφθεί από πολλά εκατοστά χιόνι.

Οι αρχές της Μόσχας ανακοίνωσαν μέσω του Telegram ότι περιμένουν πως ο καιρός θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο στη διάρκεια της ημέρας με «ισχυρές βροχοπτώσεις» και «ριπές ανέμου με ταχύτητα έως και 23 μέτρα το δευτερόλεπτο».

Ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν κάλεσε τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί.

