«Συμφωνία με το Ιράν» ανακοίνωσε ο Τραμπ – Ακύρωσε τα πλήγματα, «σύντομα οι υπογραφές» – «Δεν έχει εγκριθεί» απαντά η Τεχεράνη

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις κατά του Ιράν.

Έγραψε ότι «με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με το Ιράν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, έχω ακυρώσει, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς κατά του Ιράν απόψε».

Έγραψε επίσης ότι «οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, τόσο εννοιολογικά όσο και σε πολλές λεπτομέρειες, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων. Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία – ο χρόνος και ο τόπος υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι «ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν απόψε».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent μειώθηκαν κατά 3,37 δολάρια, ή 3,6%, στα 89,73 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) μειώθηκαν κατά 3,20 δολάρια, ή 3,6%, στα 86,83 δολάρια το βαρέλι.

Όντως υπάρχει συμφωνία ή θα διαψευστεί;

Ο Τραμπ έχει ισχυριστεί ότι μια συμφωνία ήταν κοντά πολλές φορές στο παρελθόν, και το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars έχει ήδη διαψεύσει τους τελευταίους ισχυρισμούς του. Ωστόσο, τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες δήλωσαν στο Axios ότι τα βασικά κενά μειώθηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και Καταρινών μεσολαβητών την Τετάρτη.

Το Fars, ένα ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, επικαλέστηκε μια «πληροφορημένη πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγματεύσεων του Ιράν» η οποία δήλωσε ότι «δεν έχει εγκριθεί κανένα κείμενο για προκαταρκτικό μνημόνιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης στην Τεχεράνη, καθώς ο απεσταλμένος του Κατάρ, Ali Al-Thawadi, και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, εργάζονταν για να γεφυρώσουν τα εναπομείναντα χάσματα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες, οι Καταριανοί και οι Ιρανοί πίστευαν την Τετάρτη ότι είχαν καταλήξει σε ένα συμφωνημένο κείμενο που θα αποδέχονταν και οι ΗΠΑ.

Οι πηγές ανέφεραν ότι τα «αγκάθια» μειώθηκαν σε τρία βασικά ζητήματα:

Ο μηχανισμός αποδέσμευσης των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν — το πιο σημαντικό ζήτημα για τους Ιρανούς.

Οι ρυθμίσεις για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της 60ήμερης περιόδου κατάπαυσης του πυρός.

Πώς θα διεξάγονταν οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν κατά τη διάρκεια της 60ήμερης περιόδου κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με τις πηγές, Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν σε αρκετές χώρες την Πέμπτη ότι οι συνομιλίες στην Τεχεράνη κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία, αλλά ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ πρέπει ακόμη να δώσει την τελική έγκριση.

Οι πηγές σημείωσαν ότι τόσο οι Ιρανοί όσο και οι Καταριανοί είχαν τονίσει ότι τα αμερικανικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας αύξησαν σημαντικά τις ιρανικές υποψίες σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις του Τραμπ.



Οι απειλές της Τεχεράνης

Σημειώνεται πως το Ιράν αντέδρασε έντονα στις απειλές των ΗΠΑ εναντίον ενός κρίσιμου πετρελαϊκού κόμβου και των ενεργειακών εξαγωγών του, προειδοποιώντας ότι η περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις.

«Λανθασμένες στρατηγικές και παρορμητικές αποφάσεις θα ανατρέψουν ολόκληρη τη σκακιέρα προς το χειρότερο», έγραψε ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σε μια ανάρτηση στο X την Πέμπτη.

«Ανατινάξτε τις ενεργειακές υποδομές και τις αγορές και δημιουργήστε ένα ατελείωτο τέλμα στο οποίο θα είστε κολλημένοι για χρόνια. Θα δείτε ένα διαφορετικό Ιράν», πρόσθεσε ο Γκαλιμπάφ, επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν στις συνομιλίες.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν «ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟΨΕ» και απείλησε να καταλάβει το νησί Χάργκ, το οποίο χειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν.

Το Ιράν θα δώσει μια «σθεναρή, συντριπτική και επώδυνη απάντηση» εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο νησί Χάργκ, προειδοποίησε νωρίτερα την Πέμπτη, κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος, εν μέσω απειλής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα καταλάβουν τον βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

Περιγράφοντας τον Τραμπ ως «μπερδεμένο και ασταθή», ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ιράν θα δώσει μια αυστηρή απάντηση σε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια κατάληψης του νησιού.

Το Ιράν και όλη η επικράτειά του, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χαργκ, είναι «πλήρως προετοιμασμένα», δήλωσε ο Αζίζι σε σχόλιά του στην ιρανική εφημερίδα Hamshahri την Πέμπτη.

«Το επίπεδο ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεών μας εκεί είναι τόσο υψηλό που πιστεύω ότι ένα από τα πράγματα που μπορεί να γίνουν εμφανή στο μέλλον είναι ακριβώς αυτό το μέγιστο επίπεδο στρατιωτικής ετοιμότητας στο νησί», είπε.

«Με όλες τις δυνατότητες και τη δύναμή τους, οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες».

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη το πρωί ότι οι ΗΠΑ θα καταλάβουν το νησί Χαργκ και άλλες πετρελαϊκές υποδομές στο Ιράν.

Το μικροσκοπικό νησί στον Περσικό Κόλπο αποτελεί οικονομική ζωτική δύναμη για το Ιράν και διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν απόψε. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟΨΕ (ο Ναυτικός Στόλος, η Πολεμική Αεροπορία, τα ραντάρ, τα αντιαεροπορικά συστήματα και όλες οι άλλες μορφές άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας του έχουν ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ!)».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε, ακόμα, ότι θα καταλάβουν το νησί Χαργκ. «Σε κάποιο σημείο στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα, κάτι που αποδίδει εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

«Μάλλον δεν θα χτυπήσω γέφυρες και ενεργειακούς σταθμούς»

Πάντως, σε συνέντευξη στο Fox News, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν ακόμη με το Ιράν.

Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι, είπε προσθέτοντας ότι αυτός προτιμά την κατάληψη του νησιού Χαργκ, κόμβου των ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

Μάλλον δεν θα χτυπήσω γέφυρες και ενεργειακούς σταθμούς, είπε στο Fox News, αναφερόμενος στην προειδοποίηση που έκανε προηγουμένως μέσω του Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν με ΜΕΓΑΛΗ ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΑ απόψε το Ιράν.

Οι άνθρωποι δεν θα μπορούν πιουν νερό, δεν θέλω να το κάνω αυτό, είπε.

Θα υπάρξει βομβαρδισμός απόψε, μεγαλύτερος, ισχυρότερος, επανέλαβε ο Τραμπ στο Fox News.

Εκεχειρία «άνευ νοήματος», λέει ο Αραγτσί

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα της Τετάρτης ότι ξεκίνησε νέες επιθέσεις εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, κάνοντας λόγο για επιχειρήσεις αυτοάμυνας

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί σε συνομιλία του με την επικεφαλής εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ, Κάγια Κάλας είπε ότι θεωρεί τις πρόσφατες επιθέσεις της Ουάσινγκτον «σαφείς παραβιάσεις» του διεθνούς δικαίου, οι οποίες «κατέστησαν την εκεχειρία αναποτελεσματική».

Ο βασικός στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον πρέπει είτε να αποδεχτεί τους όρους του Ιράν είτε να διακινδυνεύσει να χάσει το «τελευταίο ίχνος αξιοπιστίας της στον κόσμο». Δεν διευκρίνισε σε ποιους «όρους» αναφερόταν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «φανταζόταν ότι οι βόμβες μπορούν να τον βγάλουν από το τέλμα που ο ίδιος δημιούργησε», είπε ο Ρεζάι. «Αλλά οι ιρανικοί πύραυλοι θα τον βυθίσουν ακόμη πιο βαθιά σε αυτό».

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