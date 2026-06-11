Συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν παρά τα χτυπήματα – Εκεχειρία «άνευ νοήματος» βλέπει η Τεχεράνη

Οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν προχωρούν καθώς διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύκτας, μετέδωσε σήμερα το CNN επικαλούμενο διπλωματική πηγή.

Οι συνομιλίες συνεχίστηκαν παρά τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που απειλούν να περιπλέξουν τις διπλωματικές προσπάθειες.

Στο μεταξύ οι διαπραγματευτές του Κατάρ αποχώρησαν σήμερα από την Τεχεράνη, όπου είχαν μεταβεί χθες σε μια προσπάθεια να αμβλύνουν τις διαφωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, δήλωσε στο AFP διπλωμάτης που έχει γνώση των συνομιλιών.

«Η αντιπροσωπεία του Κατάρ αποχώρησε από την Τεχεράνη σήμερα το πρωί έπειτα από συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, που διεξήχθησαν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ και οι οποίες διήρκεσαν ως τις πρώτες πρωινές ώρες», εξήγησε ο διπλωμάτης που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Από την πλευρά του το Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, επέκρινε σήμερα τη στρατιωτική «κλιμάκωση» που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή και επανέλαβε τη δέσμευσή του σε μια «λύση έπειτα από διαπραγμάτευση».

«Η διπλωματία και ο διάλογος πρέπει να αποτελούν τις βασικές αρχές για να καταλήξουμε σε μια λύση έπειτα από διαπραγμάτευση αναφορικά με όλα τα ζητήματα για τα οποία υπάρχουν διαφωνίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών Ταχίρ Αντράμπι.

«Είναι δύσκολο να παραμένουμε αισιόδοξοι μπροστά στις νέες εχθροπραξίες», παραδέχθηκε. Όμως «ας μην ρίξουμε την αυλαία στην προσέγγιση του Πακιστάν στη διαμεσολάβηση», πρόσθεσε, επιβεβαιώνοντας ότι το Ισλαμαμπάντ έχει στείλει επιστολή προς τα εμπλεκόμενα μέρη. «Παραμένουμε δεσμευμένοι» στη μεσολάβηση, επέμεινε ο Αντράμπι.

Ιρανός αξιωματούχος λέει ότι οι νέες αμερικανικές επιδρομές καθιστούν την εκεχειρία «άνευ νοήματος»

Οι πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν έχουν καταστήσει την προσωρινή εκεχειρία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον «άνευ νοήματος» και «αναποτελεσματική», δήλωσαν σήμερα ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι.

«Η πλήρης ευθύνη για τις συνέπειες αυτών των παράνομων και επικίνδυνων ενεργειών βαρύνει τις Ηνωμένες Πολιτείες και οποιοδήποτε μέρος συμμετέχει, διευκολύνει ή βοηθά αυτές», δημοσίευσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, στο X.

Ο στρατός του Ιράν έχει επίσης πραγματοποιήσει αντίποινα με στόχο αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, εξέφρασε επίσης αμφιβολίες για την κατάσταση της εύθραυστης εκεχειρίας.

Είπε στην επικεφαλής εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ, Κάγια Κάλας, σε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα ότι η Τεχεράνη θεωρεί τις πρόσφατες επιθέσεις της Ουάσινγκτον ως «σαφείς παραβιάσεις» του διεθνούς δικαίου, οι οποίες «κατέστησαν την εκεχειρία αναποτελεσματική», σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRNA).

Σε ένα άλλο μήνυμα καταδίκης, ένας βασικός στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον πρέπει είτε να αποδεχτεί τους όρους του Ιράν είτε να διακινδυνεύσει να χάσει το «τελευταίο ίχνος αξιοπιστίας της στον κόσμο». Δεν διευκρίνισε σε ποιους «όρους» αναφερόταν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «φανταζόταν ότι οι βόμβες μπορούν να τον βγάλουν από το τέλμα που ο ίδιος δημιούργησε», είπε ο Ρεζάι. «Αλλά οι ιρανικοί πύραυλοι θα τον βυθίσουν ακόμη πιο βαθιά σε αυτό».

Νέο αμερικανικό χτήπημα σε πλοίο

Η CENTCOM των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της απενεργοποίησαν ένα πετρελαιοφόρο στον Κόλπο του Ομάν, αφού το πλοίο «παραβίασε τον αποκλεισμό κατά του Ιράν προσπαθώντας να μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο».

Σε μια ανάρτηση στο X, η CENTCOM ανέφερε ότι ήταν το τρίτο εμπορικό πλοίο που εξουδετερώθηκε αυτή την εβδομάδα.

«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έδρασε εναντίον του M/T Jalveer με σημαία Γουινέας-Μπισάου, καθώς προσπαθούσε να μεταφέρει πετρέλαιο από το Ιράν μέσω του Κόλπου του Ομάν. Ένα αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε δύο πυραύλους Hellfire στο μηχανοστάσιο του πλοίου, αφού το πλήρωμα επανειλημμένα δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι τα πλοία M/T Marivex και M/T Settebello με σημαία Παλάου απενεργοποιήθηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη, αντίστοιχα.

«Οι δυνάμεις της CENTCOM απενεργοποίησαν εννέα μη συμμορφούμενα πλοία, ανακατεύθυναν 135 πλοία που συμμορφώθηκαν και επέτρεψαν σε 42 πλοία που υποστηρίζουν ανθρωπιστική βοήθεια να περάσουν από την έναρξη του αποκλεισμού στις 13 Απριλίου», αναφέρει η δήλωση.

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