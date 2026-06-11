Finacial Times: Γαλλία και Γερμανία «ξηλώνουν» τη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ – «Στο κενό» η Κάλας

Τα κράτη μέλη της ΕΕ φαίνεται ότι εξετάζουν σοβαρά το «ξήλωμα» και αναδιάρθρωση της διπλωματικής υπηρεσίας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις εξουσίες της επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, και να αναδιανείμουν αρμοδιότητες σε άλλα όργανα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Γαλλία και η Γερμανία συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών που εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταρρυθμίσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), το διπλωματικό όργανο της ΕΕ, εν μέσω ανησυχιών ότι η υπηρεσία αυτή δυσκολεύεται να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε σημαντικές γεωπολιτικές προκλήσεις. «Είναι σαφές ότι η ΕΥΕΔ δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε στον σημερινό κόσμο. Είναι δυσλειτουργική», δήλωσε ένας αξιωματούχος στην εφημερίδα, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές.

Οι συζητήσεις γίνονται εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, των εντάσεων με το Ιράν και των μεταβαλλόμενων πολιτικών των ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και της αυξανόμενης χρήσης δασμών, οικονομικού εξαναγκασμού και ενεργειακών προμηθειών ως εργαλείων εξωτερικής πολιτικής. Οι Financial Times, επικαλούμενοι ανώτερους αξιωματούχους, ανέφεραν ότι ορισμένα κράτη μέλη πιστεύουν ότι υπάρχει υπερβολική αλληλεπικάλυψη μεταξύ της ΕΥΕΔ, των εθνικών υπουργείων Εξωτερικών και των τμημάτων εξωτερικών υποθέσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, γεγονός που οδηγεί σε προβλήματα συντονισμού.

«Ψαλίδι» στις αρμοδιότητες της Κάλας

Μια πρόταση που φέρεται να εξετάζεται θα περιορίσει την αυτονομία της κορυφαίας διπλωμάτη της ΕΕ και θα μειώσει τον έλεγχό της επί του δικτύου των περισσότερων από 140 αντιπροσωπειών της ΕΕ σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αναδιάρθρωση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τροποποίηση των Συνθηκών της ΕΕ, αν και οποιεσδήποτε μεταρρυθμίσεις θα απαιτούσαν ομόφωνη υποστήριξη και από τα 27 κράτη μέλη.

Εκπρόσωπος της Κάλας δήλωσε στους Financial Times ότι η ίδια εξακολουθεί να εστιάζει στην ενίσχυση τόσο της ΕΥΕΔ όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσθέτοντας ότι «η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι ισχυρή όταν τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι ενωμένα». Σύμφωνα με την εφημερίδα, η ΕΥΕΔ διεξάγει επίσης εσωτερικές μελέτες σχετικά με πιθανές ιδέες μεταρρύθμισης. Ο Στέφαν Λένε, πρώην αξιωματούχος της ΕΕ και ανώτερος ερευνητής στο Carnegie Europe, δήλωσε στην εφημερίδα ότι η απόδοση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ τα τελευταία χρόνια δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες.

«Αν εξετάσει κανείς την εξέλιξη της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ τα τελευταία πέντε χρόνια, είναι αρκετά σαφές ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν θετικά», είπε. «Υπάρχει ανάγκη να ανταποκριθούμε στο αρνητικό περιβάλλον που επικρατεί παντού, και η θεσμική αλλαγή είναι ένας τρόπος για να γίνει αυτό. Θα ήταν παράξενο να μην προσαρμόσουμε τα μέσα και τη δομή στη νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ».

Μελόνι: Πρέπει να μιλήσουμε με τον Πούτιν

Την ίδια στιγμή, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα πρέπει να ορίσουν έναν ενιαίο εκπρόσωπο για τις συνομιλίες με τη Ρωσία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημαίνοντας ότι μικρότερες ομάδες χωρών δεν μπορούν να εκπροσωπούν ολόκληρη την Ένωση. Την Κυριακή, οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και δήλωσαν ότι υποστηρίζουν την πρόταση του Κιέβου για συνομιλίες με τη Ρωσία με σκοπό την επίτευξη εκεχειρίας.

Η Μελόνι δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να «αλληλεπιδράσει» με τη Μόσχα για να σταματήσει η σύγκρουση, αλλά καμία περιορισμένη ομάδα δεν έχει τη «νομιμοποίηση να μιλά» εκ μέρους όλων. «Εδώ και καιρό υποστηρίζω την ανάγκη να προσδιοριστεί μια αυθεντική προσωπικότητα, στην οποία θα έχει ανατεθεί η εμπιστοσύνη και η εντολή όλων των κρατών μελών (σ.σ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για να εκπροσωπεί την Ευρώπη», δήλωσε στο κοινοβούλιο εν όψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ και της συνάντησης των ηγετών των μεγάλων δημοκρατιών της Ομάδας των Επτά (G7) την επόμενη εβδομάδα.

Πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες για την ειρήνη στην Ουκρανία απαιτούν επίσης ισχυρότερο συντονισμό μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέροντας ότι πρόκειται για «μια πρόκληση που δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά είναι απαραίτητη». Οι παρατηρήσεις της Μελόνι συνάδουν με αυτές του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος αυτή την εβδομάδα εξέφρασε τη λύπη του για την απουσία της χώρας του από τις συνομιλίες με τον Ζελένσκι στο Λονδίνο και δήλωσε ότι σύντομα θα πραγματοποιηθεί άλλη μια συνάντηση για την Ουκρανία, στην οποία θα συμμετάσχουν επίσης η Βαρσοβία και η Ρώμη.

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