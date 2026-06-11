Μέση Ανατολή: Νέος συναγερμός για φωτιά σε πλοίο ανοιχτά του Ομάν – «Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ» λέει το Ιράν, για «διπλωματία εξαναγκασμού μιλά η Ουάσινγκτον

Νέος συναγερμός έχει σημάνει στα ανοιχτά του Ομάν, καθώς υπάρχει αναφορά για νέα φωτιά σε πλοίο βορειοανατολικά του Σοχάρ.

Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για φωτιά που ξέσπασε στο μηχανοστάσιο όπως και χθες μέχρι να αποκαλυφθεί ότι το χτύπησαν οι ΗΠΑ. Δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την ώρα, με τις έρευνες να είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το Ιράν, πρόκειται για πλήγμα που προήλθε από Αμερικανικό βλήμα. Το φορτηγό-πλοίο μετέφερε προϊόντα πρώτης ανάγκης από το λιμάνι Κασάμπ του Ομάν.

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δύο «παραβατικά πλοία» που επιχείρησαν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ επλήγησαν, κάτι που διέψευσε η Centcom. Το Ορμούζ είναι πλέον ξανά σε εμπόλεμη κατάσταση, με το Ιράν να αναφέρει ότι τα Στενά κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου, την ώρα που οι ΗΠΑ διαψεύδουν αυτόν τον ισχυρισμό.

«Διπλωματία εξαναγκασμού»

Την ίδια στιγμή, η νέα κλιμάκωση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν προκαλεί έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα, καθώς οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων και τα αντίποινα της Τεχεράνης δημιουργούν φόβους ότι η εύθραυστη εκεχειρία που διατηρούνταν τους τελευταίους μήνες ενδέχεται να έχει πλέον καταρρεύσει.

Οι εκτεταμένες επιδρομές που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη χαρακτηρίστηκαν από το Πεντάγωνο ως «διπλωματία εξαναγκασμού», με στόχο – σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά – να ασκηθεί πίεση στην Τεχεράνη ώστε να επιδείξει μεγαλύτερη ευελιξία στις διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Παρά την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να μεταδώσει μήνυμα ελέγχου της κρίσης, διαμηνύοντας μέσω διαμεσολαβητών ότι δεν επιδιώκει έναν γενικευμένο πόλεμο με το Ιράν. Οι αμερικανικές επιθέσεις ξεκίνησαν λίγες ώρες μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Τραμπ ότι το Ιράν «μας κοροϊδεύει», επειδή δεν αποδέχεται τους όρους που θέτει η Ουάσιγκτον για μια νέα πυρηνική συμφωνία.

«Θα διαπραγματευτούμε με βόμβες»

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν «με δύναμη», ενώ ακόμη πιο σκληρή ήταν η δήλωση του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ. «Αν χρειαστεί να διαπραγματευτούμε με βόμβες, θα διαπραγματευτούμε με βόμβες. Είμαστε πολύ καλοί σε αυτό. Δεν υπάρχει κανείς καλύτερος στον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αμερικανικές επιδρομές επικεντρώθηκαν σε συστήματα αεράμυνας και εγκαταστάσεις ραντάρ κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και στην πόλη Καράτζ, κοντά στην Τεχεράνη.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης υποστήριζαν ότι ο Τραμπ δεν είχε εγκαταλείψει τη διπλωματική οδό. Μετά την έναρξη των επιθέσεων, φέρεται να έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να μεταφέρουν μήνυμα προς την Τεχεράνη μέσω του Κατάρ, ότι οι επιδρομές αποτελούσαν στοχευμένη απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache και όχι κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου.

Διαφωνίες

Παρά τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν μεγάλες. Η Ουάσιγκτον ζητεί πολύ αυστηρότερους όρους από εκείνους που προέβλεπε η πυρηνική συμφωνία του 2015, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου και της αναστολής του εμπλουτισμού για τουλάχιστον μία δεκαετία.

Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη απαιτεί άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία προτού ξεκινήσει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Αναλυτές προειδοποιούν ότι η σημερινή κατάσταση ενδέχεται να οδηγήσει σε έναν φαύλο κύκλο συγκρούσεων, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, αλλά ούτε και μια πολιτικά επώδυνη υποχώρηση, με αποτέλεσμα μια παρατεταμένη κρίση ή ακόμη και έναν «ατελείωτο πόλεμο», στον οποίο οι δύσκολες αποφάσεις θα αναβάλλονται διαρκώς, ενώ η ένταση θα παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

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