Νέα επεισόδια στο Μπέλφαστ: Δεκάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους – Έρευνα για υποκίνηση μέσω διαδικτύου (videos)

Νέα επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τετάρτης (10/6) στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία, μία ημέρα μετά τις βίαιες αντιμεταναστευτικές ταραχές που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Όγκιλβι.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης και εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων.

Από την πλευρά της, η Αστυνομική Υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI) απάντησε με εκτοξευτήρες νερού, μέτρο που χρησιμοποιείται σπάνια και υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Οι Αρχές είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα ότι οργανώνονταν νέες συγκεντρώσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων και είχαν αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

🚨 #BREAKING: Police have deployed water cannons against protesters in Belfast as authorities respond to ongoing disorder in the city.



The situation remains tense as operations continue.#Belfast https://t.co/TD09uu3Yoi pic.twitter.com/ntDTvMwoha — The Globe & News (@TheGlobeNewt) June 10, 2026

Οι εξελίξεις έρχονται λίγες ώρες μετά την εμφάνιση στο δικαστήριο και την προφυλάκιση του 30χρονου Σουδανού Χάντι Αλοντίντ, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας.

Παράλληλα, η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό κλιμακώνεται. Ο ανεξάρτητος επόπτης της βρετανικής αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας Τζόναθαν Χολ υποστήριξε ότι η μετανάστευση πρέπει να εξετάζεται και ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ενώ η κυβέρνηση επικεντρώνει την προσοχή της στη βία που ακολούθησε την επίθεση.

Σύμφωνα με υπουργούς, 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά από στοχευμένες επιθέσεις εναντίον μεταναστών και μειονοτήτων.

Police deployed a water cannon against protesters throwing bricks in Belfast as anti-immigrant unrest sparked by a knife attack spread across Northern Ireland for a second consecutive day https://t.co/C3UH1QWcpv pic.twitter.com/qIGmvOhpkw June 11, 2026

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του τραυματία απηύθυνε δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των ταραχών, ζητώντας να μη χρησιμοποιηθεί η υπόθεση για να τροφοδοτηθούν το μίσος και ο διχασμός, ενώ κάλεσε το κοινό να σταματήσει τη διασπορά ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο.

🚨 Une barricade en feu vient d’être dressée par les manifestants anti-immigration pour bloquer les forces de l’ordre à Belfast. pic.twitter.com/EIAKzmHqEJ — Frontières (@Frontieresmedia) June 10, 2026

Η παρέμβαση της οικογένειας του Στίβεν Όγκιλβι έγινε μέσω ανακοίνωσης που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI), κατά τη διάρκεια της δεύτερης νύχτας ταραχών που ακολούθησαν την επίθεση.

Προειδοποίηση της αστυνομίας για ψευδές περιεχόμενο

Η PSNI ανακοίνωσε ότι έχει εντοπίσει φωτογραφίες και αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα και παρουσιάζονται ψευδώς ως εικόνες του θύματος της επίθεσης.

«Οι εικόνες αυτές δεν σχετίζονται με κανένα από τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην απόπειρα δολοφονίας», ανέφερε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τις αρχές, το συγκεκριμένο υλικό φαίνεται να χρησιμοποιείται με σκοπό την πρόκληση φόβου και την υποκίνηση μίσους.

Η αστυνομία προειδοποίησε επίσης ότι θα ερευνά αναρτήσεις που περιλαμβάνουν απειλητικό ή υβριστικό περιεχόμενο, καθώς ενδέχεται να συνιστούν ποινικά αδικήματα.

Έρευνες για υποκίνηση επεισοδίων μέσω διαδικτύου

Οι βρετανικές αρχές εξετάζουν πλέον τον ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εξάπλωση των ταραχών.

Η υπουργός Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ γνωστοποίησε ότι ζήτησε από τη ρυθμιστική αρχή Ofcom να επικοινωνήσει με την πλατφόρμα X και άλλες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης για περιεχόμενο που ενδεχομένως συνδέεται με τα επεισόδια.

Those who use social media to incite violence and disorder are breaking the law.

Next week we will lay in Parliament an update to the Online Safety Act requiring services to take quicker action to remove illegal content circulating during times of crisis. — Liz Kendall (@leicesterliz) June 10, 2026

Η Ofcom ανέφερε ότι μέρος της βίας φαίνεται να υποκινήθηκε μέσω διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών με ρατσιστικά κίνητρα, εμπρησμών κατοικιών και οχημάτων και επιθέσεων κατά αστυνομικών.

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν βρεθεί και μηνύματα που διακινήθηκαν μέσω WhatsApp, τα οποία καλούσαν άνδρες ηλικίας άνω των 18 ετών να φορέσουν σκούρα ρούχα και να είναι έτοιμοι «να πολεμήσουν ή να συλληφθούν».

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