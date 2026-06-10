Μην χρησιμοποιείτε την τραγωδία μας για να τροφοδοτήσετε τη βία, λέει η οικογένεια του θύματος της επίθεσης στο Μπέλφαστ

Η οικογένεια του θύματος της επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ απηύθυνε έκκληση για ηρεμία μετά τις ταραχές που ξέσπασαν σε όλη την πόλη.

Ο Στίβεν Όγκιλβι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι στην επίθεση, βίντεο της οποίας κοινοποιήθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά το βράδυ της Δευτέρας και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας την Τρίτη.

Ο Χάντι Αλόντιντ, ένας 30χρονος Σουδανός, εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Μπέλφαστ την Τετάρτη κατηγορούμενος για απόπειρα δολοφονίας του Όγκιλβι, απειλή να σκοτώσει έναν ακτινολόγο του NHS την ίδια ημέρα και κατοχή μαχαιριού.

Πλήθη, συμπεριλαμβανομένων μασκοφόρων ανδρών, έκαψαν οχήματα και σπίτια και απέκλεισαν δρόμους μέσα και γύρω από το Μπέλφαστ την Τρίτη το βράδυ, ώρες αφότου ο Έλον Μασκ, ο Τόμι Ρόμπινσον και άλλοι ακροδεξιοί προέτρεψαν τον κόσμο να βγει στους δρόμους.

«Είμαστε εντελώς συντετριμμένοι από την φρικτή επίθεση εναντίον του αγαπημένου μας προσώπου», ανέφερε η οικογένεια του Όγκιλβι σε δήλωση που κοινοποιήθηκε μέσω του Φίλιπ Μπρετ, του Δημοκρατικού Ενωτικού βουλευτή για το Βόρειο Μπέλφαστ.

«Αυτό ήταν ένα τεράστιο σοκ για όλη μας την οικογένεια και αυτή τη στιγμή η μόνη μας προτεραιότητα είναι να είμαστε στο πλευρό του και να τον βοηθήσουμε να αναρρώσει».

Πρόσθεσαν ότι η αναταραχή και η διχόνοια «δεν ήταν ευπρόσδεκτες» ως απάντηση στην επίθεση.

«Γνωρίζουμε τις εντάσεις και τις συζητήσεις για διαμαρτυρίες μετά από αυτό το περιστατικό. Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι η ολονύκτια αναταραχή δεν είναι ευπρόσδεκτη και η ειρηνική διαμαρτυρία είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε», ανέφεραν.

«Έχουμε πολλούς μετανάστες που προσφέρουν μια εξαιρετικά πολύτιμη συμβολή στη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και του τομέα της φιλοξενίας, και εξαρτόμαστε από αυτούς για να λειτουργήσει η χώρα μας. Δεν θέλουμε αυτή η τρομερή τραγωδία να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει τους ανθρώπους ή να τροφοδοτήσει την εχθρότητα».

Την Τρίτη έγινε γνωστό ότι στον Αλόντιντ δόθηκε άδεια παραμονής πέντε ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την είσοδό του από την Ιρλανδία. Παραμένει υπό κράτηση για τέσσερις εβδομάδες μετά τη σύντομη ακρόαση της Τετάρτης.

Ο δικαστής, Steven Keown, αρνήθηκε την εγγύηση του Αλόντιντ και η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 8 Ιουλίου.

Στο τέλος της ακρόασης, ο Keown δήλωσε ότι ήθελε να «σημειώσει ότι οι σκέψεις μας είναι με το θύμα και την οικογένειά του αυτή τη στιγμή, καθώς και με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τα μέλη του κοινού που έσπευσαν να βοηθήσουν το θύμα», προσθέτοντας ότι θα πρέπει να «επαινεθούν γι’ αυτό».

Σε μια ασυνήθιστη παρέμβαση, αναφερόμενος στην αναταραχή που είχε σημειωθεί στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση, ο δικαστής καταδίκασε «το γεγονός ότι αυτές οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχονται επίθεση» και είπε ότι οι δράστες θα αντιμετωπιστούν σοβαρά.

Αναφερόμενος άμεσα στις ανακοινώσεις που κυκλοφόρησαν την Τετάρτη και ενθάρρυναν τους διαδηλωτές να συνεχίσουν να συγκεντρώνονται και να φορούν μάσκες και σκούρα ρούχα, είπε ότι όσοι συμμετείχαν στη βία «μπορούν επίσης να περιμένουν να πάνε στη φυλακή», προσθέτοντας: «Και αυτό το μήνυμα θα σταλεί δυνατά και καθαρά».

Η οικογένεια του Όγκιλβι δήλωσε: «Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους ντόπιους που παρενέβησαν γενναία κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι γρήγορες ενέργειές σας έσωσαν απολύτως τη ζωή του και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τι κάνατε γι’ αυτόν εκείνη τη στιγμή. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που τον φρόντιζαν».

Ζήτησαν χώρο από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό και ζήτησαν από όποιον γνώριζε οτιδήποτε για την επίθεση να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

Μετά τις ταραχές, η ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου, Ofcom, εξέδωσε προειδοποίηση σήμερα στις διαδικτυακές πλατφόρμες μετά τις αντιμεταναστευτικές ταραχές στο Μπέλφαστ.

Η Ofcom ανακοίνωσε ότι έστειλε επιστολή στις πλατφόρμες σχετικά με «τον αυξημένο κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν για την υποκίνηση μίσους, βίας και άλλων παραβιάσεων της βρετανικής νομοθεσίας στο πλαίσιο της πρόσφατης πολιτικής αναταραχής στο Μπέλφαστ».

«Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, αναμένουμε από εσάς να δράσετε χωρίς καθυστέρηση για την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου», πρόσθεσε η ρυθμιστική αρχή.

Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να οργανωθούν βίαιες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι που έγινε στο Μπέλφαστ προκάλεσε καταδίκες, με το βρετανικό κυβερνών Εργατικό Κόμμα να κατηγορεί τον Έλον Μασκ – ιδιοκτήτη του Χ – ότι υποθάλπει διαιρέσεις.

Ο δισεκατομμυριούχος του τομέα της τεχνολογίας συνέχισε στη διάρκεια της νύκτας να προωθεί προτροπές για να βγουν οι άνθρωποι στους δρόμους ως απάντηση στην επίθεση, εξαιτίας της οποίας ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

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