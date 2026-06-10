Ομπρέλες στην παραλία μόνο για παιδιά και ηλικιωμένους – Οι υπόλοιποι θα… σιγοψήνονται αφού η δημοτική αρχή της Σαρδηνίας τις απαγορεύει

Οι ομπρέλες απαγορεύτηκαν σε μια παραλία στη Σαρδηνία για άτομα ηλικίας μεταξύ 10 και 65 ετών, στο πιο πρόσφατο επεισόδιο στη μακροχρόνια σύρραξη που μαίνεται για τις παραλίες στην Ιταλία.

Το μέτρο ήταν μεταξύ πολλών που επιβλήθηκαν από τις τοπικές αρχές στην παραλία Πούντα Μολέντις στο Βιλασιμίους, στη νοτιοανατολική ακτή της Σαρδηνίας, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας για την προστασία του παρθένου περιβάλλοντός της.

Εκτός από την υποχρέωση πληρωμής 10 ευρώ για να πατήσει κάποιος το πόδι του στην δημόσια παραλία, μόνο οι οικογένειες με παιδιά κάτω των 10 ετών επιτρέπεται να στήσουν ομπρέλα – μόνο μία, μάλιστα – και σε όσους είναι άνω των 65 ετών.

Το μέτρο δεν έγινε δεκτό με ικανοποίηση από τους λουόμενους, προκαλώντας ένα μείγμα δυσπιστίας και σύγχυσης στο διαδίκτυο, ενώ παράλληλα εγείρει ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους καρκίνου του δέρματος ή θερμοπληξίας.

«Για να βάλω ομπρέλα πρέπει να νοικιάσω ένα παιδί;» ρώτησε ένας σχολιαστής κάτω από μια ανάρτηση που ανακοίνωνε τις οδηγίες στη σελίδα του συμβουλίου του Βιλασιμίους στο Facebook. Ένας άλλος αστειεύτηκε: «Άρα για να έρθω στην παραλία με ομπρέλα, είτε φέρνω τον παππού μου είτε πρέπει να κάνω παιδί από τώρα μέχρι αύριο;»

Κάποιοι ζήτησαν μποϊκοτάζ της Πούντα Μολέντις, ενώ άλλοι είπαν ότι απλώς θα πάνε σε μια παραλία όπου μπορούν να προστατευτούν με ασφάλεια από τον ήλιο.

Η Πούντα Μολέντις ανοίγει ξανά αφού ήταν κλειστή από τον περασμένο Ιούλιο μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε από εμπρηστές.

Το συμβούλιο του Βιλασιμίους δήλωσε ότι η πυρκαγιά και τα «εξαιρετικά θαλάσσια καιρικά φαινόμενα» το οδήγησαν να επιβάλει αυστηρότερους κανόνες προκειμένου να διατηρηθεί η φυσική ομορφιά της Πούντα Μολέντις, η οποία βρίσκεται εντός μιας καθορισμένης προστατευόμενης περιοχής.

«Για αυτόν τον λόγο, είναι απαραίτητο να περιοριστεί η [ανθρώπινη] επίδραση και να διασφαλιστεί η προστασία αυτής της κληρονομιάς για τις μελλοντικές γενιές», ανέφερε το συμβούλιο σε ανακοίνωση στον ιστότοπό του.

Απαγορεύεται επίσης στους ανθρώπους να τοποθετούν κιόσκια, σκηνές ή άλλες μορφές παροχής σκιάς. Οι κανόνες θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Εν τω μεταξύ, στην παραλία Τζεσόλο κοντά στη Βενετία, οι αρχές έχουν μειώσει τον αριθμό των θέσεων για ξαπλώστρες και ομπρέλες κατά 20.000 σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν περισσότερο χώρο μεταξύ των επισκεπτών.

Οι δημόσιες παραλίες της Ιταλίας συχνά γεμίζουν κόσμο, ειδικά λόγω του αυξανόμενου κόστους ενοικίασης ξαπλώστρων σε ιδιωτικά beach clubs. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της μεγαλύτερης αρχής καταναλωτών της Ιταλίας, Altroconsumo, το μέσο κόστος ενοικίασης για δύο ξαπλώστρες και μια ομπρέλα σε ιδιωτικό κατάλυμα έχει αυξηθεί κατά 24% τα τελευταία πέντε χρόνια, 6% μόνο τον τελευταίο χρόνο.

Ως αποτέλεσμα, πολλοί Ιταλοί αγνοούν τα beach clubs, ενώ οι διαμαρτυρίες που ζητούν περισσότερες δωρεάν παραλίες έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια.

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