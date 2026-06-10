Έγινε κι αυτό: Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Ερντογάν για… γενοκτονία – Στο τραπέζι το «χαρτί» περί αντισημιτισμού και ο πιο… «ηθικός στρατός στον κόσμο»

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Eπίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο πρόεδρο «αντισημίτη τύραννο».
Χωρίς να λαμβάνει υπόψιν τις επιχειρήσεις γενοκτονίας στις οποίες έχει προχωρήσει το Ισραήλ, κατηγορεί τον Ερντογάν ότι «διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων», στηρίζει τη Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του τον λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους.
«Είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο Κράτος του Ισραήλ», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
Ανέφερε ακόμη ότι το Ισραήλ και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις -τις οποίες χαρακτήρισε… «τον πιο ηθικό στρατό στον κόσμο»– θα συνεχίσουν να επιχειρούν «με ισχύ» κατά του Ιράν και των συμμάχων του, που, όπως είπε, απειλούν τη Μέση Ανατολή και ολόκληρο τον κόσμο.
Ο Ερντογάν δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία και τον Λίβανο έχουν φτάσει σε σημείο που απειλούν και την Τουρκία, προσθέτοντας ότι η «επιθετικότητα» του Ισραήλ αποτελεί απειλή για ολόκληρο τον κόσμο και πρέπει να σταματήσει.
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