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10.06.2026 16:03

Φλόριντα: Καρχαρίας επιτέθηκε σε λουόμενο στη μαρίνα – Μάχη για τη ζωή του δίνει ο τραυματίας (Video)

10.06.2026 16:03
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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται άνδρας στις ΗΠΑ έπειτα από επίθεση καρχαρία στη Φλόριντα, με βίντεο που αναρτήθηκε στα social media να καταγράφει τις σκηνές πανικού που εκτυλίχθηκαν αμέσως μετά το συμβάν.

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 8/6, στη μαρίνα της Naval Support Activity (NSA) Panama City, χώρο αναψυχής που εξυπηρετεί στρατιωτικούς και πολίτες. Όπως γνωστοποίησαν οι υπεύθυνοι της βάσης, ο άνδρας βρισκόταν στο νερό κοντά στη μαρίνα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματός του, όταν δέχθηκε την επίθεση.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media ακούγεται ο τραυματίας να καλεί σε βοήθεια, ενώ όσοι βρίσκονταν στο σημείο προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς είχε συμβεί.

Διασώστες έφτασαν γρήγορα στην περιοχή, προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν τον άνδρα στο HCA Gulf Coast Hospital. Οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε σοβαρά τραύματα και στα δύο του χέρια.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο τραυματίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρόκειται για πολιτικό εργαζόμενο της βάσης, ηλικίας 25 έως 30 ετών, ο οποίος απασχολείται στις εγκαταστάσεις τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Άλλος εργαζόμενος που κολυμπούσε δίπλα του τη στιγμή της επίθεσης δεν υπέστη τραυματισμό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ το σχετικό βίντεο εξακολουθεί να συγκεντρώνει μεγάλη προσοχή και αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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