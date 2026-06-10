Ο Τραμπ επικρίνει την βραδύτητα της διαπραγμάτευσης με το Ιράν, απειλεί με νέες επιθέσεις – «Χαλύβδινο τείχος» ο αμερικανικός αποκλεισμός

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται κοντά να εκδώσει νέες διαταγές για επιθέσεις με στόχο σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες του Ιράν, εάν η Τεχεράνη είναι απρόθυμη να υπογράψει συμφωνία.

Αξιωματούχος με γνώση της κατάστασης δήλωσε στο Reuters ότι διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν σήμερα στην Τεχεράνη σε μία προσπάθεια οριστικοποίησης μιας συμφωνίας, έπειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις σημερινές ιρανικές επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει μία ευκαιρία να υπογράψει συμφωνία και να επιβιώσει.

Πρόσθεσε δε ότι είναι πιθανόν να διατάξει νέες επιθέσεις με δεδομένο τον αργό ρυθμό των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Fox News.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό της ανάρτησης του Τραμπ ή για το ταξίδι των διαπραγματευτών του Κατάρ στην Τεχεράνη.

Διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν σήμερα στην Τεχεράνη επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, δήλωσε διπλωματική πηγή, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

«Επειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν το πρωί στην Τεχεράνη για να συναντήσουν τους Ιρανούς με στόχο την άμβλυνση των διαφορών» ανάμεσα στις δύο πλευρές», δήλωσε ο διπλωμάτης που δεν κατονομάζεται.

Η διπλωματική πρωτοβουλία αναλαμβάνεται μετά την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ έπειτα από την πτώση χθες του αμερικανικού ελικοπτέρου στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Λίγες ώρες αφότου η CENTCOM ανακοίνωσε το τέλος της επιχείρησης αντιποίνων σε βάρος του Ιράν για την κατάρριψη του επιθετικού ελικοπτέρου Apache, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μέσω – τι άλλου;… – Truth Social εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της Τεχεράνης.

«Ο στρατός του Ιράν είναι ένα απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος του, όπως το Πολεμικό Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία, δεν υπάρχει καν πια – έχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καθόλου πράξεις. Ο “νταής” της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!! Χρειάστηκαν πάρα πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς, τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!!!» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του, κάνοντας έμμεση αναφορά στις πυραυλικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν.

Η νέα ανάρτηση Τραμπ θέτει εν αμφιβόλω τη διατήρηση της εκεχειρίας που ο ίδιος κήρυξε στις αρχές Απριλίου, αν και κάποιες πηγές της Ουάσινγκτον εκτιμούν ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης και το ύφος της αποτελεί άλλη μια προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου να ασκήσει πίεση στην ηγεσία της Τεχεράνης να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα του ανάρτηση στη συνέχεια, επέκρινε την κάλυψη των μέσων ενημέρωσης για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ, περιγράφοντας το μέτρο ως «τον πιο επιτυχημένο αποκλεισμό στην ιστορία του Ναυτικού Πολέμου».

«ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ εκτός αν το θέλουμε εμείς. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΤΕΙΧΟΣ! Το Ιράν δεν κάνει ΚΑΜΙΑ δουλειά, δεν πληρώνει τον στρατό του ή κανέναν από τους λογαριασμούς του και γρήγορα γίνεται ένα ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟ ΕΘΝΟΣ! Πολύ πετρέλαιο βγαίνει. Δόξα τω Αλλάχ!», έγραψε ο Τραμπ.

Λιγότερο από 48 ώρες πριν, ο Τραμπ επέμεινε στους δημοσιογράφους ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να είναι «δύο ή τρεις ημέρες» μακριά. Ακουγόταν πιο απρόθυμος από ποτέ να ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες με το Ιράν, εν μέρει επειδή αυτό θα σήμαινε το συνεχιζόμενο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ «για μήνες».

«Αν κάνουμε τους βομβαρδισμούς, ξέρετε, πολλοί άνθρωποι θα σκοτωθούν. Ποιος θέλει να το κάνει αυτό; Εγώ δεν θέλω», είπε νωρίς την Τρίτη.

Δεν είναι σαφές εάν η νέα απειλή του Τραμπ να κάνει το Ιράν να «πληρώσει το τίμημα» για την αργή πρόοδο σε μια συμφωνία είναι τακτική που αποσκοπεί στην επίτευξη συμφωνίας ή εάν σκέφτεται σοβαρά νέα δράση.

Αλλά μετά από εβδομάδες αισιόδοξων λόγων για την κατάσταση των συνομιλιών, ακόμη και εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων, δημιούργησε μια πολύ διαφορετική δημόσια στάση.

«Ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη»

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν «πρέπει να προχωρήσει» πέρα ​​από την τρέχουσα κατάσταση «ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη» στην περιοχή.

«Ο πόλεμος σίγουρα δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας, αλλά αν επιδιώξουν να παραβιάσουν την αξιοπρέπειά μας, τη γη μας και το έδαφός μας, δεν θα παραδοθούμε», δήλωσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι η διαχείριση της χώρας κατά τη διάρκεια πολέμου και κρίσεων είναι «δύσκολη» και τόνισε την ανάγκη για ενότητα και συνεργασία μεταξύ όλων των τμημάτων της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Ιράν.

«Πρέπει να προχωρήσουμε με αξιοπρέπεια με τρόπο που να σώσει το μέλλον της χώρας μας από κρίσεις και καταιγίδες», είπε.

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