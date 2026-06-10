Η διπλωματία των πυραύλων: Φωτιά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν με νεκρό – Το Ιράν κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ ότι υπονομεύουν τις συνομιλίες

Τάνκερ φλέγεται στα Στενά του Ορμούζ, ανοιχτά του Ομάν, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν νεκρό και δύο αγνοούμενους.

Στο τάνκερ ξέσπασε φωτιά στο μηχανοστάσιο, 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Σοχάρ στο Ομάν. Δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για ατύχημα ή για κάποιο χτύπημα.

Ιράν: Θα επανεκτιμήσουμε την διπλωματική διαδικασία

«Οι διπλωματικές προσπάθειες με τις ΗΠΑ δεν μπορούν να προχωρήσουν υπό επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Ισμαήλ Μπαγαΐ, μετά τις συγκρούσεις στη διάρκεια της νύχτας στον Κόλπο ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Ο Μπαγαΐ κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι υπονομεύει τη διπλωματία στέλνοντας αντιφατικά μηνύματα, αλλάζοντας τις θέσεις της και παραβιάζοντας επανειλημμένα τη κατάπαυση του πυρός, και πρόσθεσε ότι το Ισραήλ ζημιώνει επίσης τη διαδικασία μέσω επανειλημμένων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο.

«Δυστυχώς οι ΗΠΑ βλάπτουν αυτή τη διπλωματική διαδικασία με τα αντιφατικά μηνύματα που στέλνουν, τις επανειλημμένες αλλαγές θέσης τους και αξιώσεων και, ακόμη χειρότερα, με τις επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός», σημείωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που αναμεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Οποιαδήποτε διπλωματική διαδικασία υπονομεύεται από την προσφυγή στη βία και από τις παράνομες ενέργειες στο πεδίο», πρόσθεσε και σημείωσε: «Μετά τα γεγονότα στη διάρκεια της νύχτας, χρειάζεται να επανεκτιμήσουμε (τη διπλωματική οδό με την Ουάσινγκτον) … οποιαδήποτε διπλωματική διαδικασία απαιτεί τουλάχιστον σταθερό περιβάλλον».

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